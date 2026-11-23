Il Lecco vince di misura contro il Lumezzane: decide la gara il gol di Urso su punizione

“Abbiamo sprecato diverse occasioni, serve maggiore concretezza”

LECCO – “Devo fare i complimenti ai ragazzi, hanno difeso con tutto quello che avevano: sarei stato contento di chiuderla prima con tante occasioni nettissime create”. Così mister Federico Valente al termine della partita tra Lecco e Lumezzane, vinta dai blucelesti per 1-0.

Il tecnico parla di come è stata gestita la gara per novanta minuti: “Sapevamo che ci sarebbe stato da accettare una fase di possesso avversaria e da difendere sui palloni messi dentro. Non prendiamo gol, ma per dominare meglio abbiamo bisogno di lavorare e crescere ancora. È un altro passo avanti in un percorso lungo iniziato in estate”.

“Avevamo dei 2004 e dei 2006 che hanno giocato per la prima volta insieme, avremmo potuto chiudere la partita prima del 45′ e non è la prima volta: se la tieni viva devi poi accettare di soffrire, i ragazzi sono contenti e consapevoli di questo”.

Sulle proteste di Murillo, fermatosi due o tre volte a chiedere falli non fischiati dall’arbitro, Valente spiega: “Chiunque entri in questo campionato, vale anche per Sidler, si accorge che non fischiano niente. Deve capire questo: i contrasti, se non vengono fischiati, vanno lasciati andare. Bisogna andare avanti. Alex dev’essere un po’ più furbo: è bello che rimanga sempre in piedi, ma serve capire i momenti”.

Infine, sull’importanza dei punti portati a casa: “Certo, vedendo anche chi è andato in campo: altri 2008 e 2006. Se capiscono che questa la Serie C, fanno un altro passo avanti. Anche Bordoni fa la scelta giusta alla fine, sono scelte che li portano a crescere”.