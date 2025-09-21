Serie C. Valente sulla vittoria col Trento: “Gruppo è unito, ma bisogna lavorare ancora”

Il Lecco vince 3-1 contro il Trento di Tabbiani

“Bonaiti è un leader naturale, Rizzo ha bisogno di crescere”

LECCO – “Non mi faccio mai influenzare dal risultato in sé, nella ripresa abbiamo cambiato la nostra linea difensiva e spinto di più in avanti”. Il tecnico del Lecco, Federico Valente, commenta la vittoria in casa per 3-1 contro il Trento.

“Non sono d’accordo con alcune scelte fatte nel primo tempo: abbiamo perso palla in zone in cui non potevamo permettercelo, ci siamo messi in difficoltà da soli per nulla e abbiamo sprecato energia. Abbiamo ancora tanto lavoro da fare”.

“Nella ripresa – spiega il tecnico bluceleste – siamo rientrati aggressivi. Sono contento di come i ragazzi nell’intervallo si sono parlati e di come si sono voluti aiutare. Complicarsi la vita può succedere, è importante lavorare sugli errori e andare a mettere subito una pezza. Oggi non abbiamo subito una rete per fortuna, ma bisogna fare maggiore attenzione”.

Valente analizza nello specifico gli errori in fase di costruzione dal fondo: “Nessuno scende in campo per fare degli errori, dovevamo essere più chiari e più brillanti nelle scelte. Se uno sbaglia poi deve essere bravo a recuperare. Se uno come Battistini sbaglia una scelta su sei partite capita. Preferisco partire dal basso perché a me non piace buttar via la palla”.

“Ci sono stati degli episodi sfortunati, come quando abbiamo sbagliato il rigore, ma in generale non abbiamo concesso tanto. Bisogna considerare anche gli avversari di oggi: il Trento è la squadra più forte che abbiamo incontrato fino adesso, la nostra forza è stata quella di portarli sulle fasce perché al centro dell’area abbiamo gente forte”.

“Bonaiti è un leader che porta il cuore sulla lingua e dimostra di mettere sempre grande impegno in campo. Rizzo ha fatto cose interessanti ma ha bisogno di crescere. Voltan ha preso una botta domenica scorsa, in questa settimana era un po’ frenato per questo è entrato alla fine. E’ difficile per me scegliere tra tutti questi giocatori: con la sfida infrasettimanale avranno spazio per giocare. Sono contento che sia entrato anche Lovisa”.