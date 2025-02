Serie C. Valente sulla vittoria con la Pro Patria: “Dobbiamo andare avanti così”

Il Lecco conquista tre punti in casa ed esce momentaneamente dalla zona play-out

Valente: “Non pensavo di vincerla alla fine, prendiamo questa energia per le prossime”

LECCO – “Nei primi 15 minuti eravamo troppo nervosi e abbiamo avuto poche soluzioni in avanti e loro erano veloci nel salire. Poi siamo rientrati in partita e conquistato la vittoria che è merito del lavoro durante la settimana, non certo arrivata di fortuna”. Questa le parole di miste Valente dopo la vittoria interna del Lecco contro la Pro Patria, match terminato 2-1 per i blucelesti.

“È la seconda vittoria in casa – continua il mister bluceleste – e sono altri tre punti importanti per come sono arrivati. Un grande successo e ringrazio i tifosi che sia qui che in trasferta ci sostengono per tutta la partita”.

Secondo Valente il Lecco deve continuare a lavorare perché deve e può ancora migliorare: “Sono arrivato qua perché ho la convinzione che questa squadra può fare molto meglio. Bisogna lavorare a testa bassa e pedalare, i ragazzi stanno spingendo parecchio e ci vuole un po’ di tempo per far si che le idee tattiche che stiamo provando”.

“Dobbiamo prendere questa energia e tenercela stretta per le prossime gare. Abbiamo avuto delle difficoltà nell’imbastire delle azioni ma sono convito che i ragazzi stanno cercando di fare quello che facciamo in allenamento ma entrando in campo senza quel nervosismo che è dovuto dalla posizione in classifica che non è facile”.

Infine, l’allenatore bluceleste commenta il secondo tempo odierno e soprattutto gli ultimi 5 minuti in cui non pensava neanche lui che sarebbe arrivata la vittoria: “Nella ripresa non ci sono state occasioni avversarie, il gruppo è stato coeso e non ha mollato. Oggi ho visto dei piccoli passi oggi, ci abbiamo provato fino alla fine ed è andato bene alla fine eravamo con quattro attaccanti”.

“Abbiamo recuperato Zanellato che per me è un play che ha bisogno di avere qualcuno a fianco. Ha buon ritmo e le caratteristiche delle quali ho bisogno. Grassini invece ha un grande motore. Ci darà tanto sostegno, di un quinto come lui ho bisogno. Lavoreremo tecnicamente per sistemare alcune cose”.