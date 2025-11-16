Serie C. Valente sulla vittoria con la Pro Patria: “Ottima prestazione”

Il Lecco vince 1-0 contro la Pro Patria al Rigamonti-Ceppi

“I ragazzi continuano a mettermi in difficoltà nelle scelte, sono soddisfatto di tutto il gruppo”

LECCO – “Come avevo detto in conferenza stampa la Pro Patria non merita questo posto in classifica, per esempio contro l’Alcione non meritava di perdere”. Con queste parole mister Federico Valente riconosce subito il merito dell’avversario nella conferenza stampa post Lecco-Pro Patria terminata 1-0 per i blucelesti.

“Giocare oggi su questo campo non era facile. Chi è sceso in campo ha dato tutto sia chi è entrato subito e chi è subentrato. Tutti hanno dimostrato di voler difendere, giocare a calcio e andare a duemila. Anche quelli in panchina hanno dato una grande mano a chi giocava. Sono contento per tutti loro”.

“Già nel primo tempo il campo non era messo bene al centro – spiega Valente -. Abbiamo capito i diversi momenti all’interno della partita quando si poteva giocare e attaccare la profondità, in allenamento proviamo sempre diverse soluzioni. Potevamo chiuderla prima, non so se sul gol annullato c’era la mano di Bonaiti o meno, non l’ho ancora visto. Sono contento della prestazione, poi Kritta si è messo a disposizione delle squadra facendo il braccetto. Ci sono diverse cose positive da analizzare in settimana”.

Ottimi gli ingressi in campo: “Sono molto contento che chi è entrato ha fatto bene, ai ragazzi ho detto che mi mettono talmente in difficoltà che non so chi far scendere in campo. Per me è un fattore molto positivo. Per esempio Bonaiti è entrato benissimo, oggi era la sua partita. Anche Voltan è entrato benissimo”. Mentre Zanellato quando è uscito dal campo non era felice ma per il tecnico bluceleste è giusto così: “Deve essere così incazzato”.

Nelle ultime cinque partite sono solo due gol presi dal Lecco: “Una difesa forte, sono 7 clean sheet finora in stagione. In settimana proviamo diverse soluzioni con vari interpreti. Ognuno deve saper far ogni ruolo e sapere cosa fa l’altro. Tutti poi devono sapere i movimenti che la difesa fa e come muoversi. Oggi, inoltre, è stato importante fare finalmente un gol da palla inattiva e anche Sipos ha avuto una grande occasione da palla da angolo.”