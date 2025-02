Serie C. Valente sulla vittoria con la Pro Vercelli: “Abbiamo dato l’anima”

Il Lecco vince 2-1 contro la Pro Vercelli

Valente: “Ci sono ancora molte cose su cui lavorare, un giorno alla volta”

LECCO – “Sono della convinzione che se non scendi dando l’anima indipendentemente dalla categoria non fai risultato. Oggi, noi l’abbiamo fatto e devo fare i complimenti ai ragazzi che hanno lottato con tutte le forze per fare risultato”. Queste le prime parole di mister Federico Valente al termine del match vinto 2-1 dal Lecco contro la Pro Vercelli.

Il Lecco entrato contestato dal pubblico all’ingresso del campo è uscito tra gli applausi, Valente commenta la situazione: “Ero consapevole del momento di difficoltà che stava vivendo la squadra, non vincendo da diverso tempo. Però, oggi è entrata con lo spirito giusto, nei primi minuti abbiamo sofferto poi ci siamo schierati meglio. Essendo arrivato da tre giorni ci sono ancora molte cose su cui lavorare soprattutto nel DNA che voglio trasmettere alla squadra ossia quello di aiutarsi a vicenda”.

Il tecnico bluceleste parla anche dell’atteggiamento che il Lecco ha avuto oggi rispetto ad altre gare: “Sto cercando di fare il meglio far con il mio staff e non commento il lavoro degli allenatori precedenti. Stiamo lavorando ogni giorno per un obiettivo comune che è la salvezza”.

Sulla formazione Valente spiega che: “Oggi il campo non permetteva il gioco rasoterra, loro preferivano le verticalizzazioni con palla alta e il nostro obiettivo era essere forti nell’uscire grazie al lavoro dei nostri attaccanti. A loro devo fare i complimenti perchè non ho mai visto gli attaccanti correre così tanto e ci hanno messo un’intensità enorme per non farla arrivare pulita agli avversari”.

“Ho scelto questo modulo anche per poter ripartire in velocità. C’è ancora tanto lavoro da fare anche in fase di uscita. Abbiamo bisogno di tempo che non c’è e quindi si lavora giorno dopo giorno. Oggi ho scelto tre difensori grandi per contrapporsi meglio alla Pro Vercelli. Comunque oggi come oggi non posso garantire che in futuro ci sia sempre una difesa a tre”.