Serie C. Valente sulla vittoria con l’AlbinoLeffe: “Sono contento per i ragazzi”

Il Lecco torna alla vittoria contro l’AlbinoLeffe di Lopez

Valente: “Ottima prestazione di Di Dio come quella di tutta la squadra, peccato il gol”

LECCO – “Quello che abbiamo costruito non arriva per fortuna, oggi è andata bene perchè i ragazzi in settimana stanno spingendo di brutto e abbiamo preso quello che non abbiamo preso lunedì col Padova, sono contento per per quello che hanno dimostrato in campo”. Queste le prime parole di Valente al termine del match contro l’Albinoleffe vinta in casa 2-1.

Il Lecco sarà salvo matematicamente se la Triestina non vince contro il Padova domani, a proposito di calcoli salvezza spiega Valente: “Non mi sono mai piaciuti i calcoli, anche se anche io ho guardato cosa ci serve per salvarci. Noi adesso andremo a Caldiero per vincere e fare la nostra prima vittoria esterna anche se già domani potremmo essere salvi”.

“Concederò a ragazzi due giorni liberi per ricaricare le batterie poi martedì torneremo in campo e continuare a dare tutto quello che abbiamo per prenderci altre due vittorie nelle due gare che mancano”.

Il pericolo Zoma è stato ben contenuto dalla difesa bluceleste e il mister commenta: “Ai giocatori ho fatto capire il pericolo della partita e per questo abbiamo lavorato per prevenire le sue discese. Inoltre, abbiamo lavorato bene sull’approccio e infatti siamo entrati a duemila, mi fa però un po’ fastidio aver preso un gol così su una palla inattiva.

Ottima prestazione di Di Dio che oggi è sceso in campo dal primo minuto: “Sta crescendo come tutta la squadra, è esplosivo e mette sempre tanta grinta in campo. Si è meritato la maglia da titolare sia giocando a destra anche se lui preferisce giocare a destra e rientrare però si mette sempre a disposizione. Anche Grassini è entrato bene”