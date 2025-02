Serie C. Volpe sulla sconfitta di Arzignano: “Non siamo lucidi e si vede in campo”

Il Lecco, ancora a secco di vittorie in trasferta, perde 2-0 contro l’Arzignano Valchiampo

Volpe: “Il rigorista non era Sipos, dovrà chiarire il perchè si è preso la responsabilità”

ARZIGNANO – “Non posso dire che oggi la squadra non ci abbia provato. Il Lecco, oltre a mancare su aspetti caratteriali, manca anche di fortuna come per il gol annullato, il rigore, il palo e la respinta. Alla fine c’è il risultato negativo e dispiace perché tutti stiamo provando a fare il massimo per raddrizzare questa situazione”. Queste le prime parole di Volpe al termine della gara persa 2-0 dal Lecco contro l’Arzignano Valchiampo.

“C’è anche tanta rabbia che condivido coi tifosi perchè è la stessa che ho io in questo momento. Stiamo patendo questo momento dal punto di vista mentale, e i numeri sono oggettivamente negativi. Nella partita di oggi ci è mancata tantissima qualità negli ultimi 20/30 metri e poca lucidità e concretezza e rabbia dentro l’area di rigore”.

Il tecnico campano chiarisce la questione del rigore sbagliato: “Posso dire che il rigorista non era Sipos, ma Martic e il secondo è Galeadro, c’è una lista nero su bianco. Poi lui spiegherà ai compagni, alla società e forse a me perchè si è preso la responsabilità di battere il rigore. Per me queste cose sono inaccettabili e non fanno parte del mio modo di essere dal punto di vista della serietà e della correttezza”.

“Comunque mi sento di aver ancora in mano la squadra con cui ho un ottimo rapporto, stiamo lavorando al massimo delle nostre possibilità. Probabilmente manca ancora qualcosa davanti perchè dal punto di vista della finalizzazione abbiamo troppe difficoltà e credo che la società debba fare qualcosa”.