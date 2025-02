Serie D. Alla Casatese-Merate sfugge la vittoria all’ultimo secondo

La gara tra Casatese-Merate e Vigasio finisce 2-2

Apre le marcature Bolis su rigore al 25′, pareggia Moras al 29′, nuovo vantaggio lecchese con Goffi al 71′ e rete finale di Orfeini al 93′

MERATE – Rammarico per la Casatese-Merate che oggi sul campo del Vigasio ha visto sfuggire di mano i tre punti in palio all’ultimo minuto di gioco. Un peccato per i lecchesi che scivolano così al sesto posto in classifica a pari-merito, 46 punti, con la Varesina e momentaneamente fuori dalla zona play-off.

Nei primi venti minuti, la Casatese-Merate ha avuto diverse occasioni di portarsi in vantaggio, ma la gara si è sbloccata grazie ad un rigore a favore finalizzato al 25′ da Bolis. Il vantaggio è, però, durato poco perchè i padroni di casa hanno pareggiato il risultato con la rete al 29′ di Moras che con un controllo e tiro potente non lascia scampo a Bragotto.

I ragazzi di Commisso rimangono in dieci per l’espulsione di Pozzoli al 36′, dovendo ancora disputare altri due terzi di partita e il Vigasio prende campo. Nella ripresa, nonostante l’inferiorità numerica, i lecchesi trovano il 2-1 con Goffi al 71′ che approfitta di un’ingenuità difensiva avversaria. Sembra fatta per gli ospiti ma, al terzo ed ultimo minuto di recupero i veronesi trovano il pareggio: da calcio d’angolo gran incornata di Orfeini su cross di Casella.

Commenta la gara il mister della Casatese-Merate Joey Commisso: “Un peccato per come è arrivato il pareggio a giochi praticamente conclusi. L’espulsione ha condizionato la partita ma, abbiamo anche sprecato diverse occasioni importanti in ripartenza”.

“Siamo comunque soddisfatti della prestazione e del percorso che stiamo facendo. Abbiamo collezionato un’ottima serie di risultati positivi che ci hanno portato a ridosso dei play-off. Bisogna ripartire dalla consapevolezza delle nostre prestazioni, dimenticando subito l’errore nel finale”.