Serie D. La Casatese incassa la seconda sconfitta in campionato

La Casatese esce sconfitta dal campo del Caldiero Terme, ma a testa alta per aver dominato la gara

Allo stadio Mario Berti, Isella spreca il rigore del pareggio

CALDIERO TERME – Nell’anticipo della seconda giornata del campionato di Serie D 2023/24, la Casatese di mister Joey Commisso perde per 1 a 0 contro il Caldiero Terme, sprecando un calcio di rigore.

Nel primo tempo i biancorossi dominano il campo ma, non riescono a trovare la via del gol già dai primi minuti di gioco. La squadra lecchese si rende pericolosa in particolare sulla fascia sinistra, dove il numero 11, Alessando Colombo, tenta numerose incursioni in area di rigore per innescare i propri attaccanti.

L’occasione più ghiotta capita proprio sui piedi del talento classe 2001 quando al 34′ colpisce l’incrocio dei pali con un bel tiro da fuori area. Sul fronte opposto, il Caldiero Terme si rende pericoloso con alcuni contropiedi veloci e delle punizioni da fuori area su cui il portiere Picarelli interviene in sicurezza.

Nel secondo tempo, la squadra di Commisso entra in campo con la voglia di ottenere i tre punti infatti, costruisce diverse azioni una dietro l’altra. Però, sugli sviluppi di un calcio d’angolo dei padroni di casa, il difensore Serra entra in maniera irruenta su uno degli attaccanti veronesi e per l’arbitro è rigore. Dal dischetto, Zerbato non sbaglia: portiere da una parte e palla dall’altra.

La Casatese continua a macinare gioco e alla mezz’ora viene premiata anch’essa con un rigore sul numero 20, Strada Andrea. Dagli undici metri si presenta il capitano Mattia Isella che però fallisce, il tiro è deviato in angolo dal portiere avversario. Commisso porta a casa zero punti in due partite però, anche la consapevolezza di una squadra forte che sa creare gioco ed azioni da gol. Il prossimo appuntamento è contro il Brusaporto, mercoledì 20 settembre, per trovare la prima vittoria in Serie D.