Serie D. La Casatese-Merate chiude al 4° posto la stagione regolare

La squadra di Commisso cade 2-1 contro il Sant’Angelo

Domenica 11 maggio la semifinale play-off contro il Calcio Desenzano

MERATE – Si è chiusa la stagione regolare della Casatese-Merate impegnata nel Girone B della Serie D 24/25. I ragazzi di Commisso non sono riusciti a vincere nel match odierno contro il Sant’Angelo e hanno così vanificato le speranze di conquistare il terzo posto e quindi giocare in casa la semifinale play-off.

L’Ospitaletto ha chiuso il girone al primo posto a quota 75 punti. A seguire c’è stata un’accesa bagarre negli ultimi turni giocati in cui si sono ribaltate più volte le posizioni. Solo gli ultimi novanta hanno decretato i verdetti finali: Pro Palazzolo seconda a quota 70 punti avendo pareggiato in trasferta sul campo del San Giuliano. I bresciani affronteranno in casa nella semifinale play-off la Folgore Caratese arrivata 5^ con 68 punti conquistati in stagione e che oggi ha pareggiato in casa contro il Vigasio.

Al terzo posto del Girone B è arrivato il Calcio Desenzano a quota 69 lunghezze, nonostante abbia perso in casa contro la Castellanzese per 2-0. Quarta piazza, appunto, per la Casatese-Merate che ha chiuso con 68 punti frutto di 19 vittorie, 11 pareggi e 8 sconfitte.

Terza e quarta si scontreranno nella semifinale di domenica 11 maggio, alle ore 16, allo stadio Francesco Ghizzi di Desenzano sul Garda. Sarà una partita secca, in caso si parità al termine dei tempi regolamentari si andrà ai supplementari. Se si sarà ancora sul pari allo scadere di 120 minuti, passerà al turno successivo la società meglio classificata in classifica, quindi per la Casatese-Merate c’è un unico risultato disponibile: la vittoria.

La partita odierna giocata sul campo del Sant’Angelo non è iniziata bene perchè i padroni di casa sono passati subito in vantaggio al 2′ minuto di gioco con la rete di Pollio che ha risolto una mischia in area dopo una serie di cross non allontanati bene dalla difesa ospite.

La formazione di Commisso ha provato a recuperare il risultato sbilanciandosi in avanti ma, ha subito il contropiede avversario e il 2-0 firmato Arlotti, al 15′, che l’ha messa sotto l’incrocio dei pali. Nonostante, il gol subito l’undici lecchese non si è perso d’animo ed accorciato le distanze al 25′ con il gol di Corno che ha finalizzato un corner a rientrare. Nella ripresa la Casatese-Merate ha continuato ad attaccare sfiorando il gol con la traversa di Gningue e la grande occasione di Bolis,erò il risultato finale non è più cambiato.

Amareggiato per il risultato odierno mister Commisso che commenta: “Spiace perchè nelle ultime due partite sono arrivate due sconfitte, anche solo un punto ci avrebbe permesso di ottenere una posizione migliore per i play-off. Oggi abbiamo fatto di tutto per mettere la palla in rete, ho fatto diverse sostituzioni e cambiato modulo. Ho dato spazio anche a chi a giocato poco per premiarli dell’impegno messo in tutta la stagione e preservato i diffidati in vista dei play-off”.

“Nonostante ciò il nostro bilancio stagionale è positivo, abbiamo fatto un ottimo campionato. Ora andremo a giocarci le nostre chance a Desenzano, contro una squadra che ci ha battuto due volte su due in stagione, senza timore”.