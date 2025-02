Serie D. La Casatese-Merate ribalta il risultato battendo 2-1 il Fanfulla

Continua la striscia positiva della Casatese-Merate: 11^ risultato utile consecutivo

In gol per gli ospiti Mandelli al 38′, nella ripresa i padroni di casa la ribaltano con Goffi al 70′ e Isella all’85’

CASATENOVO – Seconda vittoria consecutiva nel girone B di Serie D per la Casatese-Merate che sconfigge per 2-1 in casa il Fanfulla. I lecchesi conquistano così l’11° risultato utile consecutivo frutto di sette vittorie e quattro pareggi.

Un primo tempo con qualche rimpianto per i lecchesi che non hanno messo a segno le occasioni create e incassato il gol ospite di Mandelli che ha sfruttato al 38′ l’errore in chiusura di Carminati che a fine primo tempo ha dovuto uscire per infortunio, al suo posto è entrato Tirapelle.

Nella ripresa mister Commisso ha ridisegnato la squadra inserendo Doria per Bolis e la Casatese-Merate è partita all’assalto dell’avversario mettendolo all’angolo con varie azioni da gol e trovando il pareggio al 70′ con Goffi che ha messo dentro di petto un cross dalla destra. Poi, al 85′ su un’azione simile ma con cross dalla sinistra ci ha pensato il capitano Mattia Isella di testa a siglare la rete del vantaggio.

Soddisfatto il team manager, Danilo Dinoni: “A parte l’erroraccio del primo tempo abbiamo fatto la partita noi, soprattutto nel secondo tempo non facendoli uscire dalla propria metà campo. Sono tre punti importanti perchè siamo riusciti a ribaltare una situazione non scontata e abbiamo consolidato la nostra posizione in classifica”.

“Ora siamo quarti e stiamo facendo un ottimo girone di ritorno anche se c’è ancora un po’ di rammarico per quei due punti lasciati col Vigasio. Il mister sta facendo un buon lavoro perchè riesce a sfruttare le caratteristiche di ogni giocatore sia quelli che partono dall’inizio e sia di quelli che entrano in corsa, anche i più giovani. Sono una rosa che ci sta dando soddisfazioni non bisogna però abbassare la guardia”.