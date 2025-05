Serie D. La Casatese-Merate saluta il sogno play-off

La squadra di Commisso perde 2-0 contro il Calcio Desenzano

In gol Procaccio al 10′ e Antonelli al 67′

MERATE – La Casatese-Merate è scesa in campo per il primo turno dei fase dei play-off contro il Calcio Desenzano. In contemporanea, si è tenuta anche l’altra semifinale del Girone B: Pro Palazzolo-Folgore Caratese. Entrambe le bresciane hanno giocato in casa e vinto con il medesimo risultato 2-0.

I padroni di casa allo stadio Francesco Ghizzi di Desenzano sul Garda hanno sbloccato il risultato al 10′ con il diagonale vincente di Procaccio (D) che ha bucato la rete dopo essere partito sul filo del fuorigioco sul filtrante di Antonelli (D). La Casatese-Merate risponde con il tiro da fuori di Goffi (C), Morello (D) ci mette una pezza in tuffo. Nel finale di tempo, Isella (C) prova a sorprendere il portiere avversario con un pallonetto da metà campo, la palla esce di poco.

Nella ripresa inerzia del gioco in mano alla Casatese-Merate che ha una bella opportunità, al 50′, con la punizione di Bolis (C) che sovrasta la barriera ma, ancora, Morello (D) ci mette i guantoni. Al 67′, il neo entrato Barranca (D) inventa una palla filtrante per Biondini (D), respinta inizialmente da Bragotto (C) sul primo palo, sul tap-in lo stesso Biondini riesce a servire Antonelli (D) che a porta scoperta non può sbagliare da due passi.

La squadra di Commisso non molla e sfiora il gol con il colpo di testa di Gningue (C) al 78′, Morello (D) decisivo nel respingerla in out, poco dopo altra chance per accorciare le distanze con il tiro dal limite di Goffi (C), ma il portiere di casa non sbaglia un intervento. Finisce così il secondo tempo e la stagione della Casatese-Merate.

Una stagione comunque da incorniciare, i ragazzi di Joey Commisso si sono classificati al quarto posto in classifica a quota 68 punti, collezionando in totale 19 vittorie, 11, pareggi e 8 sconfitte. Da sottolineare, in particolare l’ottimo girone di ritorno infatti, i lecchesi sono stati la migliore forza del campionato per numero di punti conquistati, ben 38.

Mister Commisso commenta la prestazione e la stagione: “Oggi abbiamo fatto una buona prestazione, è stata quasi una follia prendere l’1-0 nel primo tempo. Abbiamo sbagliato alcune occasioni per poterla pareggiare, se fossimo rientrati sull’1-1 sarebbe stato completamente diverso”.

“Nella ripresa abbiamo provato in tutte le maniere a segnare ma non ci siamo riusciti pur avendo in mano l’inerzia della gara e poi è arrivato il 2-0. Certo spiace chiudere così una stagione contro una squadra di cui sapevamo bene la potenzialità e che ha sicuramente un capitale molto più alto del nostro. Siamo comunque orgogliosi di quello che abbiamo fatto durante la stagione e guardiamo con speranza al futuro”.