Serie D. La Casatese-Merate stravince 6-0 contro il Breno

La squadra di Commisso ottiene la quarta vittoria consecutiva e il secondo posto in classifica

In gol: 28′ Bolis, 45′ Gningue, 52′ Ferrante, 57′ Goffi, 59′ Carannante e 68′ Isella

MERATE – La Casatese-Merate vince ancora e ottiene il secondo posto in classifica alle spalle dell’Ospitaletto, grazie anche alla sconfitta della Caratese sul campo del Club Milano. Nei primi posti del Girone B di Serie D la differenza di punti è minima infatti, i ragazzi di Commisso hanno 65 punti, gli stessi del Pro Palazzolo ma in vantaggio negli scontri diretti, segue la Folgore a 64, Varesina a 63 e Calcio Desenzano a 60 punti.

Nella partita odierna giocata al Cavalier Ferrario di Merate, la formazione lecchese ha dominato il gioco dai primi minuti di partita. La prima occasione arriva al 3′ con il bell’inserimento centrale di Losa (C) che consegna palla a Mendola (C), però il numero 11 calcia alto. Un’altra opportunità per la Casatese-Merate arriva al 10′: azione di ripartenza Isella (C) lancia Gningue (C) in profondità ma, il portiere avversario esce bene chiudendo lo specchio della porta.

Il numero 9 sfiora ancora il gol di testa al 14′ ma, Del Vecchio (B) toglie la palla dallo specchio con la punta delle dita. Al 28′, la Casatese-Merate passa in vantaggio con una grande punizione da fuori di Bolis (C) che sovrasta la barriera e si infila sotto l’incrocio dei pali.

Il Breno reagisce con una bella combinazione in velocità tra Randazzo (B) e Manessi (B) risolta dalla chiusura tempestiva di Ferrante (C) in area piccola. Gli ospiti hanno la chance di trovare il pareggio al 38′ con il tiro da fuori di Guerini (B) che però centra la traversa. Al 45′, la formazione di Commisso raddoppia con il tiro in diagonale di Gningue (C) che si infila nell’angolino basso alla destra del portiere Del Vecchio (B).

Nella ripresa i bresciani provano a costruire della azioni da rete, ma i padroni di casa chiudono bene tutti gli spazi e al 52′ trovano il terzo gol: angolo di Mendola (C) per la testa di Ferrante (C) che non lascia scampo al portiere avversario. L’ingresso in campo di Doria crea scompiglio nell’area del Breno e dopo un batti e ribatti la palla arriva sui piedi di Goffi che segna il quarto gol al 57′.

La Casatese-Merate è arrembante e gli ospiti in bambola così al 59′ arriva anche la quinta rete di giornata firmata da Carannante (C). La reazione degli ospiti è affidata a dei lanci lunghi per allontanare la palla dalla costante pressione della squadra di Commisso anche sul 5-0 non si placa. Al 68′, arriva anche la rete del capitano Mattia Isella che sfrutta il cross dalla destra di Doria e sigla il gol del definitivo 6-0.

Il prossimo turno la Casatese-Merate giocherà contro la Varesina fuori casa, giovedì 17 aprile alle ore 15.