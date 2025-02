Serie D. La Casatese-Merate supera di misura la Castellanzese

Terza vittoria consecutiva per la formazione di Commisso

Decisiva la rete di Diana su punizione al 42′ del secondo tempo

MERATE – Terza vittoria nel giro di una settimana per la Casatese-Merate di mister Joey Commisso, nove punti che le valgono l’accesso di diritto alla zona play-off del Girone B di Serie D. La squadra lecchese è ora quinta in classifica e le dirette avversarie sono racchiuse di un pugno di punti: il Calcio Desenzano secondo è infatti a 49 e la Casatese-Merate a 45.

Ciò significa che da qui alla fine ogni partita sarà fondamentale e bisognerà guardarsi anche alle spalle perchè Varesina e Chievo Verona sono in agguato a sole due lunghezza di distanza.

Nella partita odierna contro la Castellanzese, la formazione di Commisso ha vinto 1-0 grazie alla rete di Diana su punizione al 42′ del secondo tempo. “Una partita dominata – racconta il team manager Danilo Didoni – sia nel primo che nel secondo. Abbiamo avuto due opportunità clamorose nel primo con Gningue ed Isella sbagliate di poco”.

“Nella ripresa altre diverse occasioni mancate, poi al 40′ Gningue è stato atterrato appena fuori dall’area. A calciare è andato Diana che ha fatto passare la palla lateralmente alla barriera mettendola sul primo palo. Secondo me il portiere era troppo sul secondo e la barriera non perfettamente allineata. Siamo contenti sia perchè ci siamo ripresi i tre punti persi all’andata che per l’ingresso nella zona play-off”.

“Siamo in un ottimo momento di forma e lo dimostrano gli otto risultati utili consecutivi. Infatti l’ultima partita persa è stata nel 18° turno contro il Desenzano. Inoltre, se guardiamo le statistiche la nostra casa sta diventando un fortino perchè siamo secondi come rendimento interno, fuori 11esimi. Infine, la nostra difesa sta reggendo bene sì tre gare senza subire gol, ma siamo anche terzi a livello generale con soli 23 gol presi finora. Dobbiamo continuare così anche perchè là davanti regna un assoluto equilibrio di forze”.