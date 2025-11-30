Serie D. La Casatese-Merate travolge 4-1 la Vogherese

La formazione di Commisso conquista il terzo posto in classifica

Poker firmato da Avinci al 7′ e al 52′, Carannante al 81′ e Diana all’89’

MERATE – Cambio al vertice del Girone B di Promozione, la Folgore Caratese passa in prima posizione approfittando del passo falso del Chievo che perde 2-1 in casa contro la Varesina. Anche la Casatese-Merate guadagna una posizione in classifica e sale al terzo posto grazie al pareggio, per 1-1, tra Milan Futuro e Brusaporto piazzando una sonora vittoria per 4-1 contro la Vogherese.

La squadra di Commisso passa in vantaggio al 7′ con il gol di Avinci. Gli ospiti rispondono al 21′ con la conclusione di Mazzola, ma Geddo salva sulla linea dopo l’uscita a vuoto del portiere di casa Bragotto. Al 27′, la Casatese va vicino al raddoppio con il palo preso da Mendola. Ad inizio ripresa esce Kaire per Braida che poco dopo, al 52′, confeziona l’assist per la doppietta dell’attaccante scuola Giana Erminio che si conferma decisivo sotto porta.

Al 60′, la formazione ospite rimane in dieci per il rosso diretto preso da Qanaj per fallo su Braida. La Casatese non molla il colpo e va vicino al terzo gol con Ferrante, ma il portiere avversario fa un miracolo e chiude lo specchio in tuffo. La rete del 3-0 arriva all’81’ con Carannante. Infine, Diana firma il poker dopo uno slalom in area all’89’. Il gol della bandiera ospite è firmato da Çani al 93′.

Commenta il risultato odierno, Paolo Galbiati, addetto stampa della Casatese-Merate: “Siamo soddisfatti della prestazione e del risultato, nel secondo tempo poteva finire con un margine ancora più ampio per le tante occasioni avute. Poi siamo siamo saliti al terzo posto in classifica, e puntiamo a mantenerlo già dalla prossima giornata che sarà in trasfera contro il Pavia che nonostante la posizione in classifica è una squadra da non sottovalutare”.