Serie D. La Casatese regala un punto al Caldiero Terme

La squadra di Commisso pareggia in casa 1-1

Al gol di Avinci all’81’ risponde Goglino al 93′

CASATENOVO – Nella prima giornata interna del girone di ritorno, la Casatese-Merate torna a giocare al Comunale di Casatenovo ma rimanda ancora l’appuntamento con la vittoria contro il Caldiero Terme. La partita finisce con lo stesso risultato dell’andata 1-1, alla rete di Avinci al 86′ risponde Goglino in pieno recupero al 93′.

In testa al Girone B, la Folgore Caratese seppur pareggiando fuoricasa contro la Castellanzese mantiene un ampio margine di otto punti sulle inseguitrici in attesa del match tra Chievo e Milan Futuro. Il Villa Valle, invece, scavalca la Casatese al quarto posto grazie alla vittoria nello scontro diretto col Brusaporto.

Sostanziale equilibrio nei primi dieci minuti gara tra i padroni di casa e gli ospiti veneti. La prima occasione arriva al 6′: Diana (C) calcia una punizione dal limite che però viene deviata dalla barriera in angolo. Il Caldiero risponde con la conclusione di Mauri (CT) al 18′ che si spegne sul fondo. Dall’altro del campo è Mendola (C) che prova a cercare il gol con un paio di occasioni da fuori, ma senza impensierire Zouaghi (CT).

Il numero 10 dei veneti è più pericoloso dei suoi ma Lionetti (C) al 22′ blocca il tiro centrale in tuffo. La squadra di Commisso risponde con Mecca (C) ma il portiere avversario è attento e salva il risultato. Nel finale il Caldiero aumenta la pressione ma senza pungere, al 45′ ci prova ancora Mauri (CT) da punizione dai 25 metri ma la palla non si abbassa.

Nella ripresa, la Casatese rischia grosso al 55′: Mauri (CT) si libera bene in area ma la sua palla finisce di poco altro sopra la traversa. Un minuto grande occasione per Viviani (CT) a tu per tu con Lionetti (C) che salva il risultato con una gran parata. I padroni di di casa ci provano al 75′ con Losa (C) che calcia da ottima posizione ma il portiere avversario la manda alta con la punta delle dita.

La partita si sblocca all’81’ con Avinci che si fa trovare pronto sulla ribattuta e sblocca il risultato. Il Caldiero ingrana la marcia nel finale e prima sfiora il gol con Gentile (CT) che centra la traversa con una semi-rovesciata in area e poi trova la rete con Goglino che in pieno recupero, al 93′, risolve una mischia in area.

“Spiace non aver inaugurato il campo di Casatenovo con una vittoria – commenta a caldo mister Commisso. Fino al 93′ avevamo la partita in mano, una gara equilibrata in cui il pareggio sembrava giusto. Dopo il vantaggio, sono venuti fuori i nostri limiti avendo avuto delle occasioni per fare il 2-0 che non abbiamo realizzato.

“Su due rimesse laterali consecutive abbiamo preso un gol dalla linea di fondo. Avevo chiesto di fare uno step di crescita dal punto di vista nei duelli nell’area di rigore. Spiace perchè i ragazzi sono encomiabili dal punto di vista dell’impegno. Dovevamo chiuderci meglio visto l’arrembaggio finale degli avversari, in quei momenti i singoli devono fare qualcosa in più. La delusione per la mancata vittoria è tanta, non siamo nel miglior momento ma le prestazioni ci sono sempre e la squadra è viva. Più ci si avvicina la fine, più la palla pesa. Se davvero i giocatori vogliono diventare dei giocatori importanti, devono fare più fatti”.