Serie D. Pareggio a reti bianche tra Casatese-Merate e Arconatese

La squadra di Commisso non riesce ad espugnare il Comunale di Arconate

I lecchesi comunque agganciano il Pro Palazzolo al terzo posto in classifica

MERATE – Raccoglie solo un punto la Casatese-Merate contro l’Arconatese, ultima della classe. Infatti, al Comunale di Arconate seppur la squadra lecchese abbia dominato la gara non è riuscita a trovare il gol della vittoria e portare a casa quelli che sarebbero stati tre importantissimi punti in chiave play-off.

Difatti tra le prime cinque della classifica hanno vinto solo Folgore Caratese e Varesina, la Casatese-Merate così aggancia il Pro Palazzolo, caduto contro la Castellanzese, a quota 53 punti.

Il primo tempo è stato di sostanziale equilibrio, i padroni di casa hanno tenuto bene il campo e stringendo bene sui portatori palla spegnendo così le azioni ospiti sul nascere. Nella ripresa per i lecchesi Gningue sbaglia due occasioni d’oro a pochi passi dalla porta, l’Arconate non molla continua a tenere le linee strette fino al novantesimo.

L’Arconatese guadagna un punto fondamentale sulle dirette rivali per la lotta salvezza anche se non si smuove dall’ultimo posto. Commisso dovrà rivedere qualcosa in attacco per la prossima gara interna contro la Nuova Sondrio anche lei alla ricerca di punti d’oro nella lotta per non retrocedere.