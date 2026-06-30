SeVertical 2026, aperte le iscrizioni su Kronoman

La terza edizione è in programma sabato 12 settembre alle ore 14: percorso di 5 chilometri con 1.000 metri di dislivello positivo

Nuova partenza fissata dal Parco Leopardi e arrivo al rifugio Sev

LECCO – Sono aperte le iscrizioni alla SeVertical 2026, la corsa in montagna che tornerà a Valmadrera per la sua terza edizione. Gli interessati potranno registrarsi sulla piattaforma Kronoman a partire dala oggi, 1° luglio , dando ufficialmente il via al conto alla rovescia verso uno degli appuntamenti più attesi della stagione delle gare vertical.

La manifestazione, organizzata dalla SEV ASD, si svolgerà sabato 12 settembre, con la nuova partenza fissata al Parco Leopardi, alle ore 14. Il percorso prevede 5 chilometri di sviluppo e 1.000 metri di dislivello positivo, con la possibilità di partecipare sia alla gara competitiva sia alla prova non competitiva.

Dopo il successo delle prime due edizioni, la SeVertical si conferma nel calendario delle corse in montagna del territorio, pronta ad accogliere atleti e appassionati chiamati a misurarsi con una salita tanto impegnativa quanto spettacolare.

L’evento è organizzato con il sostegno del Comune di Valmadrera. Main sponsor è Affari & Sport Lecco Running Team, mentre LeccoNotizie è media partner della manifestazione.

Alla realizzazione della terza edizione collaborano inoltre la Croce Rossa Italiana, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e la Consulta dello Sport.