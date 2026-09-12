SeVertical, vittoria “bis” per Roncareggi con nuovo record. Tra le donne si impone Rusconi

Quasi 220 partecipanti alla terza edizione della vertical con partenza dal Parco Leopardi a Valmadrera e arrivo al Rifugio SEV

Roncareggi firma il nuovo record del percorso in 39’27”, sul podio maschile anche Scaioli del Team Pasturo e Plebani dell’Osa Valmadrera. Completano il podio femminile Mauri e Conti

VALMADRERA – Stefano Roncareggi si conferma padrone della SeVertical. Il portacolori della Sportiva Valbronese, già vincitore nel 2025, ha conquistato anche la terza edizione della vertical Valmadrera-Pianezzo, facendo ancora meglio rispetto allo scorso anno e firmando il nuovo record della gara.

Alle sue spalle si sono classificati Gabriele Scaioli, del Team Pasturo, e Andrea Plebani, dell’Osa Valmadrera, completando il podio maschile. Tra le donne il successo è andato invece a Marta Rusconi, dei Falchi Lecco, già seconda nella passata edizione e quest’anno capace di salire sul gradino più alto.

Per Roncareggi si tratta di una conferma importante. Nel 2025 aveva già vinto la SeVertical in 41’03”1, tempo che allora rappresentò il nuovo primato maschile della manifestazione. Quest’oggi ha migliorato il suo tempo di gara di quasi due minuti, fermando il crono a 39’27’‘. In quell’occasione aveva preceduto Stefano Tavola dei Falchi Lecco e Stefano Butti dell’Osa Valmadrera.

Dietro di lui, ottima prova di Gabriele Scaioli, già quinto nel 2025 con il Team Pasturo, in 40’28”, mentre il terzo posto è andato come detto a Plebani, con un tempo di 41’37”.

Al femminile è stata invece Marta Rusconi a imporsi. La portacolori dei Falchi Lecco aveva chiuso al secondo posto la SeVertical 2025, alle spalle di Debora Benedetti del Team Pasturo. Quest’anno ha fatto un passo in più, prendendosi la vittoria assoluta in 54’31”. A seguire sul secondo gradino del podio Ramona Mauri (56’53”) ed Emanuela Conti (Bar Vitali) giunta al traguardo in 1h00”34.

La terza edizione della SeVertical ha portato con sé una novità importante: la partenza dal Parco Leopardi, scelta per dare maggiore spazio e respiro alle operazioni pre-gara. Quasi 220 concorrenti hanno preso parte alla competizione.

“Questa manifestazione mette bene in luce uno dei grandi valori di Valmadrera: qui sport, corsa e montagna rappresentano davvero elementi fondamentali della nostra identità – ha sottolineato la vicesindaca Raffaella Brioni, presente alla partenza della SeVertical -. Sono felicissima di essere qui con voi, faccio un grande in bocca al lupo a tutti e auguro una buona gara”. Brioni ha poi ricordato anche l’appuntamento serale con la Golden Night: “Dopo la gara, per chi avrà ancora voglia e forze, Valmadrera vi aspetta con tanti eventi, cose belle da vedere e da gustare. Vi aspettiamo tutti”. Soddisfazione è stata espressa anche dagli organizzatori Michele Ronchetti e Matteo Crimella.

Le immagini raccontano bene il clima della giornata: atleti raccolti sotto il grande arco gonfiabile SEVertical, colori delle società mescolati tra loro, bastoncini già in mano e pubblico assiepato lungo il percorso di lancio. La partenza, fissata alle 14, ha visto prendere il via sia la prova competitiva sia la non competitiva, con tanti partecipanti pronti ad affrontare la salita verso Pianezzo.

L’evento prevedeva infatti due formule: una gara competitiva, dedicata agli atleti in possesso dei requisiti previsti, e una non competitiva, aperta a chi voleva vivere la salita senza il peso del cronometro.

La SeVertical rappresenta una prova dura da affrontare: 5 chilometri di sviluppo e 1.000 metri di dislivello positivo, con arrivo al Rifugio SEV di Pianezzo, nel territorio di Valbrona. La gara era nata nel 2024 per celebrare i 60 anni del rifugio, e in appena tre edizioni è riuscita a ritagliarsi uno spazio stabile nel calendario delle vertical del territorio.

La SeVertical è organizzata dalla ASD SEV Valmadrera, con il sostegno del Comune di Valmadrera e la collaborazione di diverse realtà locali. Tra queste figurano Croce Rossa Italiana, Soccorso Alpino e Consulta dello Sport, mentre LeccoNotizie è media partner della manifestazione.

Nei prossimi giorni disponibile la photogallery completa degli arrivi.

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