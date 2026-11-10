Short Track, l’Alba Orobia Biassono trionfa a Cogliate e nel circuito regionale

A Cogliate il team conquista tre vittorie individuali, due secondi e due terzi posti

Primo anche nella classifica generale

ROBBIATE – È dominio dell’Alba Orobia Biassono nel Circuito Lombardia Short Track. La società si aggiudica sia la classifica dell’ultima prova disputata a Cogliate sia la graduatoria generale del circuito regionale, confermando il proprio ruolo di protagonista nel fuoristrada giovanile lombardo.

La quinta e ultima tappa della competizione, riservata alla categoria Giovanissimi (dai 7 ai 12 anni), si è svolta a Cogliate, in provincia di Monza e Brianza, su un percorso misto e particolarmente tecnico predisposto dalla MTB Cogliate. Una giornata caratterizzata da una partecipazione numerosa, nella quale i giovani atleti del team robbiatese si sono messi in evidenza per risultati e prestazioni.

Il bilancio della trasferta parla di tre vittorie individuali, due secondi posti e due terzi posti, un bottino che ha permesso all’Alba Orobia Biassono di conquistare anche la classifica di società della prova.

A salire sul gradino più alto del podio sono stati Celeste Riva, vincitrice nella categoria G1 (7 anni), Chloe Galbiati nelle G5 (11 anni) e Giovanni Valentino Casiraghi nelle G6 (12 anni). Medaglia d’argento per Gabriele Passoni (G6) e Ruggero Valtolina (G4), mentre Giuseppe Luisi (G1) e Samuele Giordano (G2) hanno chiuso al terzo posto.

La giornata di Cogliate ha coinciso anche con le premiazioni conclusive del Circuito regionale FCI Lombardia, riservato allo Short Track. Per la società robbiatese è arrivata un’ulteriore conferma: l’Alba Orobia Biassono ha conquistato nuovamente il primo posto nella classifica generale riservata ai team.

Ottimi anche i risultati nella graduatoria individuale finale. Hanno confermato la prima posizione Celeste Riva (G1), Chloe Galbiati (G5) e Valentino Giovanni Casiraghi (G6). Secondo posto per Lucio Maiorano (G1), Samuele Giordano (G2), Ettore Riva (G3) e Marco Poletto (G4). Sul terzo gradino del podio sono saliti Giuseppe Luisi (G1), Simone Liam Facconi (G3) e Gabriele Passoni (G6).

Un risultato complessivo che premia il lavoro e la continuità dell’intero gruppo, non soltanto dei singoli atleti saliti sul podio. La doppia affermazione, nella prova di Cogliate e nella classifica generale del circuito, rappresenta un importante riconoscimento per il percorso sportivo dell’Alba Orobia Biassono e per l’impegno dei suoi giovani portacolori.