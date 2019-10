Skiroll. Garniga Roll 2019, tra i protagonisti anche i fondisti valsassinesi

Sc Comunità Montana Valsassina 4° tra le società

In evidenza anche i giovanissimi atleti valsassinesi

GARNIGA TERME (TN) – Sulle pendici del monte Bondone, domenica, si sono disputate le gare del Garniga Roll 2019, manifestazione internazionale che ha visto la partecipazione della nazionale russa di skiroll. Le gare hanno assegnato i titoli di campione italiano Master e Cittadini, tra i partecipanti anche i fondisti dello Sc Comunità Montana Valsassina che hanno vinto l’argento e il bronzo con Daniela Carmagnola e Elisabetta Amici.

Nelle gare di Coppa Italia in evidenza i giovanissimi

Le gare di campionato sono state precedute da quelle di Coppa Italia con in gara anche i giovanissimi. Qui il sodalizio valsassinese si è messo in luce grazie alle vittorie di Mattia Di Gregoria nella Under 10 e di Luca Di Gregorio nella Under 12.

4° posto tra le società per i nostri

Al Team Futura con 3582 punti la vittoria tra le società, al secondo posto lo Sc Montebelluna con 1496 punti e a completare il podio l’Us Dolomitica con 1342 punti, i nostri restano ai piedi del podio e con 1089 punti si devono accontentare del 4° posto, 31 sono state le società classificate.

Premiazioni finali della Coppa Italia

Nella categoria Master 3, vittoria finale per Elisabetta Amici che con 600 punti vince nettamente davanti a Laura Callissoni del Gs I Camosci seconda con 240 punti e Daniela Sterchele terza con 220 punti per Gsa Zanè.

Ancora un primo posto per Elisabetta Amici, questa volta è suo il titolo nei Seniores cittadini con 510 punti davanti a Roberta Piron con 370 per lo Sci Nordico Terme Euganee e a Vania Zanatta dello Sci Fondo Treviso che completa il podio con 287 punti.

Al maschile nella categoria Master M5 è Roberto De Marcellis ad aggiudicarsi la classifica con i suoi 420 punti e precede Ortensio Frigerio del Passo dopo Passo argento con 310 punti e Claudio Nicolodi del Centro sportivo Bassano che chiude a 320 punti.