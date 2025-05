Soddisfazioni per il Team Alba Orobia Bilke di Robbiate in tutte le gare di categoria

Dai Giovanissimi agli Juniores, ottime prestazioni per tutta la squadra

Davide Grigi conquista un audace sesto posto all’Italia Bike Cup Young

ROBBIATE – E’ stato un fine settimana impegnativo e remunerativo per il gruppo off road del Team Alba Orobia Bike Robbiate. A Capoliveri, sull’Isola d’Elba, è andata in scena la gara nazionale di cross country valida per il circuito dell’Italia Bike Cup Young.

Nella categoria Allievi del I anno, Davide Grigi, fresco campione nello Short Track, chiude al sesto posto a causa di un problema meccanico avvenuto nel primo giro, con il biker che si è dovuto fermare in area tecnica a cambiare la ruota. Ripartendo attorno alla trentesima posizione, Grigi è riuscito comunque a scalare la classifica, arrivando a sfiorare la top five. Nella stessa categoria Gabriele Bonfanti e Samuele Piazza si sono piazzati 25° e 52°.

Tra gli atleti del II anno Andrea Centemero archivia la sua prova al 40° posto, mentre Leonardi Magli è stato costretto al ritiro causa una caduta.

Nella categoria degli Esordienti del I anno vanno registrate le prove e l’impegno di Simone Scaccabarozzi, arrivato al 30° posto, e Alexandru Tatomir Barbu, piazzatosi 39°. In fascia II è da segnalare la splendida prestazione di Claudio Pizzato, che ottiene un ottimo sesto posto.

Nel contesto della giornata hanno gareggiato anche gli Juniores nella gara inserita nel circuito dell’Uci Junior Series, una sorta di Coppa del Mondo di categoria. Tenace la prova di Matilde Svanella, incappata in una caduta subito dopo la partenza, subendo un infortunio alla caviglia. Nonostante il dolore, la biker valtellinese ha proseguito la gara concludendola con grande determinazione al 23° posto. Due posizioni dopo si è piazzata la compagna di squadra Alma Castellucci. In campo maschile Gabriele Tinti ha terminato la sua gara alla 27° posizione.

Tre atleti del Team Alba Orobia Bike di Robbiate si sono impegnati a Sant’Anna di Monteau Roero, in Piemonte, per il Cross Country valido per il campionato regionale della FCI Piemonte. Raffaele Doniselli, Andrea Caminada e Tommaso Boccolini, tutti Esordienti del II anno hanno concluso rispettivamente in 19°, 24° e 27° posizione.

Per quanto concerne i Giovanissimi tra i 7 e i 12 anni, infine, l’appuntamento si è tenuto ad Ispra con la prova del circuito del Gran Prix Valli Varesine. Grazie alla prova dei nostri bikers, la società del presidente Francesco Grieco, viene premiata come prima classificata. A livello individuale questi i risultati ottenuti dai nostri atleti/e. 8° Samuele Giordano nella categoria 7 anni; 1° Ettore Riva, 2° Simone Facconi, 7° Alessio Parlato nella categoria 8 anni; 2° Marco Poletto, 4° Ruggero Valtolina, 9° Mattia Tasca nella categoria 9 anni; 8° Ivan Parlato nella categoria 10 anni; 2° Gabriele Passoni, 3° Valentino Casiraghi, 8° Lorenzo Vitale, 11° Mathias Valsecchi, 13° Albert Casiraghi, 14° Cristian Ravasi nella categoria 11 anni; 6° Gabriele Poletto nella categoria 12 anni.