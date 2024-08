Speed. Beatrice Colli fa il record personale (6″84), ma sfuma il sogno Olimpico

Un ottimo tempo (primato personale e italiano), ma la lecchese non trova l’accesso ai quarti

Dopo un inizio complicato nelle qualificazioni, Bea si riscatta nelle batterie eliminatorie ma non basta

LECCO – Un pizzico di rammarico per la nostra Beatrice Colli che, nonostante un ottimo tempo nelle batterie eliminatorie, ha visto sfumare per un pugno di centesimi il sogno Olimpico. L’arrampicatrice lecchese delle Fiamme Oro, 19 anni, nata e cresciuta nella squadra sportiva dei Ragni di Lecco, ha esordito oggi (5 agosto) nelle qualificazioni e nelle batterie eliminatorie della specialità velocità (Speed).

14 campionesse al via della 1^ fase, le più forti del mondo, con una Beatrice Colli che non parte benissimo nelle qualificazioni (seeding) dove le atlete avevano a disposizione due salite per far segnare il loro miglior tempo che avrebbe poi determinato la classica dalla 1^ alla 14^ e, di conseguenza, gli accoppiamenti per le batterie a eliminazione diretta della 2^ fase (prima contro ultima, seconda contro penultima e così via).

Mentre la polacca Aleksandra Mirosław ritocca per due volte di fila il record mondiale portandolo a 6″06, l’azzurra allenata dal lecchese Fabio Palma fatica a ingranare: cade a metà parete nella prima prova e scivola anche nella seconda fermando il cronometro sull’8″18; un 11° tempo che la porta allo scontro diretto contro la cinese Yafei Zhou autrice del 4° tempo in 6″389.

Pochi minuti dopo, negli scontri diretti per l’accesso ai quarti di finale, Beatrice Colli è bravissima a giocarsi il tutto per tutto sfoderando il suo record personale e primato italiano, un 6″84″ che purtroppo non basta contro la cinese che ferma il cronometro sul 6″55. Non tutto è perduto, il 6″84 di Bea potrebbe ancora essere il miglior tempo (tra 1^ e 2^ fase) delle escluse. Speranze che sfumano definitivamente al termine dell’ultimo scontro diretto: contro il pronostico si qualifica Leslie Adriana Romero Perez (Spagna) che batte Rajiah Sallsabillah (Indonesia) vittima di una caduta. L’indonesiana, però, si qualifica a sua volta col miglior tempo delle escluse in virtù del 6″58 conquistato nella 1^ fase.