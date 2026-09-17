Sport, dalla Regione 3,3 milioni alle associazioni lombarde

Approvate le graduatorie del bando 2025: accolte 1.480 domande su 2.069 ammissibili

Tra queste 69 rientrano nella riserva paralimpica

LECCO – Sono 3,3 milioni di euro le risorse messe a disposizione da Regione Lombardia per sostenere nel 2025 le attività delle associazioni e società sportive dilettantistiche, oltre a Comitati e Delegazioni degli organismi sportivi. Sul Burl è stato pubblicato il decreto di approvazione delle graduatorie del bando, che ha consentito di finanziare 1.480 domande.

Le richieste complessivamente pervenute sono state 2.102, mentre quelle risultate ammissibili sono 2.069. La quota di domande finanziate supera quindi il 70% di quelle ammissibili. Tra i progetti sostenuti, 69 rientrano nella riserva prevista per l’ambito paralimpico.

Le risorse disponibili sono state incrementate di 550.000 euro, che si aggiungono ai 747.000 euro già stanziati a giugno, portando così a 3,3 milioni di euro la dotazione regionale destinata al bando annuale.

“Sono circa 2.102 le domande pervenute, di cui 1.480 finanziate, più del 70% del totale delle domande ammissibili (2.069), percentuale di copertura mai realizzata prima. Tra queste, 69 sulla base della riserva paralimpica”, spiega Federica Picchi, sottosegretario allo Sport e Giovani di Regione Lombardia.

“Con il nuovo incremento di 550.000 euro, che si aggiunge ai 747.000 stanziati a giugno, portiamo a 3,3 milioni di euro le risorse regionali dedicate al bando annuale per le associazioni sportive, spina dorsale dello sport lombardo, capace di offrire servizi a persone di tutte le età e con abilità diverse”, aggiunge Picchi.

Il bando è stato inoltre rivisto nei criteri con l’obiettivo, secondo quanto spiegato dalla Regione, di rafforzare il valore formativo dello sport anche nei territori più periferici. Tra le novità è stata introdotta una linea di intervento dedicata alle ASD e SSD di dimensioni più ridotte che operano nelle aree interne, nei Comuni montani e nei piccoli centri.

Un’attenzione specifica è stata riservata anche all’inclusione. Il bando prevede infatti una riserva del 10% per le associazioni dotate di una sezione paralimpica, oltre a una premialità per i percorsi rivolti all’inclusione delle persone con disabilità e delle persone in condizioni di fragilità sociale.

L’approvazione delle graduatorie rappresenta il nuovo passaggio del bando regionale dedicato al sostegno delle realtà che compongono il sistema sportivo dilettantistico lombardo.