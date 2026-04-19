“Sport e valori”: a Lecco un incontro col rugbista Sergio Zorzi

Venerdì 24 aprile alle ore 20.30 in Camera di Commercio

Appuntamento con Rugby Lecco e Panathlon Club Lecco

Lecco – In occasione della “Settimana del rugby giovanile”, l’Associazione sportiva Rugby Lecco 1975, in collaborazione con il Panathlon Club Lecco, propone un interessante incontro su “Sport e valori” condotto da Sergio Zorzi ex giocatore di rugby del Benetton e della nazionale italiana, allenatore e oggi formatore di fama internazionale. L’incontro si terrà venerdì 24 aprile alle ore 20.30 nell’Auditorium della Camera di Commercio di Lecco in Via Tonale, 28, ad ingresso libero.

Che ruolo gioca lo sport nella formazione del carattere dei giovani? Come possono genitori, allenatori e società sportiva collaborare per trasformare il campo da gioco in una palestra di vita? Domande spesso ricorrenti che troveranno una risposta durante l’incontro che esplorerà il legame profondo tra l’attività sportiva e lo sviluppo delle abilità relazionali, proponendo lo sport come una “grande opportunità per diventare una persona migliore”.

Sergio Zorzi, 61 anni trevisano, porta con sé un bagaglio di esperienza che unisce l’eccellenza del rugby giocato alla profondità della formazione pedagogica. Il suo curriculum non ha bisogno di molti commenti: è stato “trequarti centro” della Nazionale Italiana e del Benetton Rugby, con cui ha vinto due scudetti e una Coppa Italia. È stato il primo tecnico italiano a perfezionarsi in Francia presso il settore giovanile dello Stade Toulousain, focalizzandosi sulla motricità e sul gioco d’evasione. Da formatore è stato fondatore di “Akkademia” e si dedica oggi alla formazione di allenatori e ragazzi, promuovendo una metodologia che mette al centro l’individuo prima dell’atleta.

LA LOCANDINA