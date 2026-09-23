Sport, inclusione e benessere: Lecco aderisce alla Settimana Europea dello Sport

Dal 23 al 30 settembre il Comune di Lecco e il Panathlon Club Lecco coinvolgono associazioni, atleti e realtà del territorio

“Non occorre essere atleti per fare sport”, il messaggio della campagna

LECCO – Lecco si prepara a vivere una settimana dedicata allo sport, all’inclusione e al benessere. Dal 23 al 30 settembre il Comune di Lecco, con la collaborazione del Panathlon Club Lecco, aderisce alla campagna #BeActive nell’ambito della Settimana Europea dello Sport 2026, coinvolgendo associazioni e società sportive, atleti e realtà del territorio in un programma di iniziative rivolte alla cittadinanza e, in particolare, ai giovani.

La Settimana Europea dello Sport è stata istituita dalla Commissione Europea nel 2015 con l’obiettivo di promuovere lo sport, gli stili di vita sani e attivi e il benessere fisico e mentale. Per l’edizione 2026 le parole chiave sono inclusione, benessere e appartenenza, valori sui quali si concentrerà anche il programma lecchese.

“In queste ultime settimane abbiamo lavorato intensamente a un’adesione di sostanza alla Settimana Europea dello Sport 2026 – sottolinea l’assessore allo sport del Comune di Lecco Lorella Cesana -. Tra gli obiettivi, ben sintetizzati dalle parole chiave di questa edizione, abbiamo l’avvicinamento dei cittadini di tutte le età alla pratica sportiva, la promozione delle attività delle associazioni sportive del territorio e del fair play attraverso la costruzione di un format semplice e replicabile annualmente”.

Sulla stessa linea il presidente del Panathlon Club Lecco, Riccardo Benedetti: “La promozione di iniziative che mettono in evidenza i valori insiti nella Settimana Europea dello Sport rappresentano per noi del Panathlon la naturale continuità e crescita della “mission” associativa. La condivisione con l’amministrazione comunale di Lecco, che ci rende particolarmente felici, rientra anche nell’ambito del memorandum d’intesa siglato anni fa tra noi ed il Comune. Ringrazio tutte le associazioni ed i testimonials che hanno accolto con entusiasmo il nostro invito augurandomi che questa edizione di #BeActive sia solo la prima ed abbia un seguito negli anni coinvolgendo un numero sempre maggiore di realtà sportive”.

Durante la settimana, diverse realtà sportive lecchesi proporranno open day, allenamenti aperti, prove e momenti di avvicinamento alle diverse discipline. L’obiettivo è offrire a bambini, ragazzi, adulti e famiglie la possibilità di conoscere e sperimentare le attività sportive presenti sul territorio.

Hanno già aderito, o stanno definendo le proprie iniziative, realtà dell’atletica, del rugby, del basket, dell’arrampicata, della pallavolo, della ginnastica, della canoa e del calcio. “Stiamo lavorando alla definizione dei singoli appuntamenti – prosegue l’assessore Cesana – e dialogando con il Polo di Lecco del Politecnico di Milano e con una serie di atleti del territorio per raggiungere tutti gli appassionati di sport e non solo”.

Tra gli atleti coinvolti figurano Nicola Ripamonti, Marco Radaelli, Aurora Bosia, Matteo Della Bordella, Antonio Rossi, Lorenzo Bonicelli, Matteo Grattarola e Stefano Bonaiti. Attraverso brevi video racconteranno il loro rapporto con l’attività sportiva e inviteranno soprattutto i più giovani a muoversi, divertirsi e vivere lo sport come esperienza di benessere, amicizia e crescita.

Accanto alle attività organizzate dalle società sportive sono previste anche due iniziative collettive pensate per estendere #BeActive oltre gli impianti sportivi. Con “Il mio gesto sportivo di oggi” tutti saranno invitati a dedicare ogni giorno anche solo pochi minuti al movimento e all’attività fisica, con l’auspicio che il gesto possa trasformarsi in un’abitudine.

Il “Fair Play Minute”, invece, coinvolgerà associazioni e società sportive, chiamate a dedicare simbolicamente un minuto dei propri allenamenti ai valori del fair play, del rispetto dell’avversario, dell’inclusione e della correttezza.

“Un ulteriore obiettivo – conclude l’assessore – è fare di questa settimana un’occasione per avvicinare nuove persone allo sport, valorizzare il grande patrimonio delle associazioni sportive lecchesi e rafforzare la collaborazione tra Comune, mondo sportivo, scuole, università e territorio”.

Il messaggio della settimana è semplice: non occorre essere atleti per fare sport.