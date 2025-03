Sport. L’IC Bellano conquista il titolo provinciale di badminton

Battuto in finale l’Istituto La Traccia di Missaglia

Terzo posto per la squadra B di Olgiate Molgora

LECCO – Si sono svolti in settimana – nelle palestre dell’Istituto Lecco 1 e del collegio Volta – i campionati provinciali di Badminton relativi alle scuole secondarie di primo grado della provincia di Lecco. Ampia la partecipazione, con ben dodici scuole presenti all’evento, per un totale di ventiquattro squadre (due per istituto)

Le formazioni sono state divise in sei gironi da quattro squadre, visti rispettivamente dalla Olgiate A, Bellano A, Stoppani A, Ist. La Traccia A, Lecco 1 B e Olgiate B, con le prime due squadre che sono passate direttamente alle semifinali, e le ultime quattro a disputarsi il posto con un turno preliminare.

Tra le ultime quattro c’erano ben due squadre di Olginate Molgora, ma entrambe sono state eliminate dall’Ist. La Traccia e dal Bellano. Olgiate B ha poi vinto la “finalina”, Bellano il titolo di campione provinciale. I bellanesi andranno a Sant’Angelo Lodigiano a maggio a disputarsi il titolo regionale.

Di seguito il podio:

1. IC BELLANO A (Gaia De Angelis, Eleonora Viganò, Gabriele Barili e Ludovico Paruzzi)

2. IST. LA TRACCIA MISSAGLIA A (Agata Castagna, Anna Usuelli, Gabriele Amigoni, Massimo Fumagalli)

3. IC OLGIATE MOLGORA B (Martina Pellizzoli, Dainay Puppin Moreno, Riccardo Ghezzi, Nicolò Riva)