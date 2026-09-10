Sport Plus amplia la pallanuoto: nuovi poli a Lecco e Barzanò

Il progetto 2026/2027 porta a quattro gli impianti coinvolti nel settore

A Lecco nasce il sodalizio con Polisport SSD

LECCO – La stagione 2026/2027 porta con sé un ampliamento del settore pallanuoto di Sport Plus srl SSD, che aggiunge due nuovi poli alla propria progettualità. Ai centri già attivi di Cassano d’Adda e Seregno si affiancano infatti quelli di Lecco e Barzanò, rafforzando la presenza della società nella disciplina.

A Lecco il nuovo percorso nasce dall’accordo con Polisport SSD (Pallanuoto Lecco), realtà che negli ultimi anni ha già svolto attività nell’impianto cittadino e che ora entra a far parte di Sport Plus. Il passaggio punta a garantire continuità all’attività agonistica degli atleti e, allo stesso tempo, a inserire la realtà lecchese all’interno di un progetto più ampio e strutturato.

Il coordinamento sarà affidato a Nicola Liberali, già responsabile di PallaNuoto Lecco, mentre la squadra Senior sarà allenata da Mario Velsanto, tecnico ed ex giocatore di Serie A e delle nazionali giovanili.

Con la nascita di Sport Plus Pallanuoto Lecco saranno cinque le formazioni al via all’inizio della stagione: quattro squadre giovanili, nelle categorie U12, U14, U16 e U18, e una formazione Senior. Le squadre saranno impegnate nei campionati federali FIN e nel circuito PallaNuotoItalia. Per la formazione Senior il primo appuntamento sarà il campionato Promozione FIN, con l’obiettivo dichiarato di conquistare la salita in Serie C.

Con i nuovi ingressi, il settore pallanuoto di Sport Plus può contare complessivamente su quattro impianti: Sport Plus Barzanò, Sport Plus Cassano d’Adda, Sport Plus Lecco e Sport Plus Seregno. Il progetto si inserisce nel Gruppo In Sport, che insieme alle società In Sport srl SSD, Sport Active srl SSD e Progetto Nuoto gestisce 25 centri sportivi nel Nord Italia.

All’interno del gruppo sono complessivamente sette i poli di sviluppo dell’attività di pallanuoto, comprendendo anche In Sport Cesano Maderno, In Sport Campus Pavia e Sport Active Cormano. Una rete che colloca il settore all’interno di una realtà già strutturata e presente a livello regionale.

“Da sempre crediamo nel valore del settore agonistico e nella pallanuoto come disciplina capace di costruire un percorso sportivo completo e strutturato”, spiega l’amministratore di Sport Plus, Gionatan Menga. “Per questo siamo contenti di questo nuovo percorso nel quale metteremo a disposizione competenze, organizzazione e risorse per creare le migliori condizioni di lavoro per atleti e tecnici. Vogliamo far crescere il movimento in modo concreto e sostenibile, valorizzando il lavoro quotidiano in vasca e creando un progetto che possa dare continuità e prospettiva alla nostra pallanuoto”.

L’attività si inserisce in un gruppo già fortemente impegnato nel settore agonistico delle discipline acquatiche. Tra i progetti di punta figura In Sport Rane Rosse, realtà che riunisce atleti di livello nazionale e internazionale. Nel nuoto FIN, la squadra è indicata come stabilmente ai vertici del movimento italiano: ai Campionati Italiani Assoluti 2026 ha chiuso al secondo posto sia nel settore maschile sia in quello femminile, conquistando inoltre 3 titoli individuali.

Il progetto conta anche una presenza olimpica con 3 atleti qualificati ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e altri 3 ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Nel nuoto per salvamento FIN, invece, la squadra è indicata come la più titolata al mondo nelle competizioni in piscina, con 7 vittorie ai Campionati del Mondo.

In crescita anche il settore del nuoto artistico, dove sono state avviate collaborazioni con realtà territoriali specializzate e percorsi dedicati al reclutamento di atleti e tecnici.