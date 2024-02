Starlight Valmadrera: confermato coach Zucchi per la prossima stagione

Confermato coach Zucchi e il suo staff tecnico

La Starlight Valmadrera pensa già alla prossima stagione

VALMADRERA – La società cestistica della Starlight Valmadrera mette già le mani avanti per la prossima stagione confermando il coach Zucchi ed il suo staff tecnico.

Un passo importante per la società del presidente Pino Scelfo, consapevole di avere a fianco un team preparato, esperto e di grande carattere.

“Per il quarto anno consecutivo faccio parte di questo progetto e di una grande famiglia. Che dire? Oltre che esserne felice e ringraziare il presidente e il Consiglio, aumenta ancora di più il senso di responsabilità e di dedizione, che dovrò, e dovremo profondere a questa società – commenta coach Stefano Zucchi -. Non è, e non sarà facile, produrre nuove idee, nuovi progetti che mirino a consolidare Valmadrera tra le società di rilievo nel panorama femminile. Quest’anno abbiamo voluto intraprendere un cammino difficile ma virtuoso ed esaltante, una sorta di anno 0, e penso che continueremo su questa strada anche la prossima stagione. Indipendentemente dai campionati che faremo, avremo l’obiettivo di formare e dare responsabilità individuali alle singole atlete che condivideranno questo progetto e che abbiano autostima e volontà di dare il massimo”.

Soddisfazione anche nelle parole del vice coach Stefano Brenna: “Ringrazio la società e il coach per la fiducia espressa in questa riconferma per la prossima stagione. Sarà la terza stagione a Valmadrera, e la seconda, con il progetto iniziato quest’anno che ho condiviso a pieno con coach Zucchi e con la società. Sono sicuro che ci toglieremo delle belle soddisfazioni. Valma go!”.

Confermata anche Adan Irelys: “Sono molto contenta della riconferma per la prossima stagione e ringrazio innanzitutto la società per avermi permesso di far parte nuovamente del gruppo staff e anche al nostro capo allenatore Zucchi per avermi voluto ancora al suo fianco, per continuare a lavorare su questo bellissimo progetto”.