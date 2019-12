Starlight Valmadrera. Il bilancio di fine anno del tecnico Colombo

Starlight Valmadrera: il bilancio del 2019

La squadra guida il proprio girone nel campionato di serie C

VALMADRERA – “Il 2019 è ormai alla conclusione. Bisogna mettere da parte quello che è successo in questo anno, e proporsi con convinzione e positività, per il 2020”. Buoni propositi e intenzioni, che fanno parte del dna di Alberto Colombo tecnico dell’Adinox Starlight, compagine che guida il proprio girone del campionato di serie C di basket femminile.

“Dopo 12 partite, e 4 mesi di lavoro, possiamo stendere un primo resoconto del lavoro svolto finora – il coach traccia un bilancio -. Il gruppo che si è formato ha dato vita a una bella coesione. Le ragazze dimostrano buona predisposizione. Abbiamo un gruppo ben coperto nei ruoli che ha potuto sostenere gli infortuni e i contrattempi occorsi finora.

Tecnicamente abbiamo diverse possibilità per affrontare gli avversari e stiamo provando anche quintetti leggeri con quattro esterne. Ultimamente abbiamo schierato anche quintetti pesanti con Casartelli da numero tre. In attacco abbiamo buoni meccanismi per arrivare vicino a canestro con la palla ma dobbiamo migliorare nel gioco sul perimetro e costruire tiri migliori. In difesa abbiamo raggiunto buoni meccanismi nella difesa individuale che vanno approfonditi mentre non siamo ancora riusciti a costruire una zona valida.

In ultimo dobbiamo far crescere le nostre giovani per inserirle maggiormente in partita, questo è uno dei miei principali obiettivi per la seconda parte della stagione. La società sta investendo molto anche in questo contesto e siamo fiduciosi per il 2020. Noi ci crediamo e speriamo di avere, sulla nostra scia, anche un buon pubblico che ci sostenga sempre”.