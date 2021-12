Starlight Valmadrera, voglia di riscatto dopo l’amara sconfitta

VALMADRERA – La sconfitta con Gsqsa di domenica brucia ancora. Un’amara sconfitta, soprattutto perché era una sfida alla portata delle ragazze di coach Stefano Zucchi, chiamate sabato 18 alle 20.30 ad affrontare in casa il Vittuone. Una sfida importante, come riconosce il tecnico: “Anche se guardando il bicchiere mezzo pieno, la sconfitta di settimana scorsa, non ha influito più di tanto sulla classifica in quanto, decisivo per raggiungere il quinto posto in classifica, sarà proprio la partita contro Vittuone di sabato. Il motivo è chiaro considerato che in caso vittoria con più di 3 punti, considerato lo scarto dell’andata, ci farebbe ottenere questo risultato. Ci stiamo allenando al massimo della carica fisica e mentale per non ripetere un’altro passo falso. Ci proveremo e sono sicuro che anche le ragazze condivideranno questo pensiero, per poi avere qualche giorno di riposo per sosta natalizia. Ed appunto ci terremo tantissimo a regalare una splendida vittoria ai nostri tifosi prima della sosta natalizia”.

E’ giusto rimarcare il fatto che il Vittuone non vince da quattro giornate, e quindi, sarà una sfida molto delicata per entrambe le formazioni.