Suello. Nasce la “Coppa Priello”, la gara tra i sentieri del Cornizzolo

La gara di corsa organizzata da AVIS, AIDO e A.d.C. avrà luogo il 14 giugno

Iscrizioni anche sul posto, premiati i primi 3 per categoria

SUELLO – La prima edizione della Coppa Priello, una corsa non competitiva di 8,5 km con 650 metri di dislivello positivo che si snoda tra gli affascinanti sentieri del Monte Cornizzolo verrà inaugurata Sabato 14 Giugno. L’evento, organizzato da AVIS Suello-Cesana-Bosisio OVD, AIDO e A.d.C rientra nel programma della sesta edizione della festa del donatore “Be Positive”.

Il percorso della gara parte e si conclude nella suggestiva cornice di Piazza Suello, attraversando le località di Priello, Val Varrea, le frazioni Pozzo e San Pietro, per poi tornare al punto di partenza. Si tratta di un tracciato panoramico che combina tratti tecnici, scorci mozzafiato e l’atmosfera autentica della montagna lombarda.

Il 14 Giugno gli atleti si troveranno alle ore 13:00 in Via Roma 1, e la gara inizierà alle 14:00. Il costo dell’iscrizione è di 10 euro, comprensivo di pettorale, pacco gara con gadget, panino con salamella e birra. Sarà possibile iscriversi online tramite QR code o direttamente in loco entro le 13:45, fino al raggiungimento del numero massimo di 200 partecipanti.

L’iniziativa è aperta a tutti, ed è pensata per promuovere lo sport come momento di aggregazione e valorizzazione del territorio. Verranno premiati i primi tre assoluti maschili e femminili con buoni offerti da DF Sport Specialist, così come i vincitori delle categorie over 40, 50 e 60. Un riconoscimento speciale sarà riservato anche al primo atleta che transiterà alla “Coppa Priello”, punto simbolico del percorso.

A rendere ancora più festoso il pomeriggio, la corsa sarà accompagnata dalla musica del DJ Zibi, e proseguirà in serata con la festa “Be Positive” in Piazza della Chiesa.

Le celebrazioni animeranno Suello per due giornate – venerdì 13 e sabato 14 giugno – tra concerti, cucina e tanto divertimento. Tra gli ospiti musicali della VI edizione figurano gruppi come Carousel, Cani Sciolti, Reverbeers, Noxout e Alebat_wave.

Di seguito si allegano la locandina della gara e quella delle feste del 13 e 14 Giugno.