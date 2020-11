Supercoppa Centenario. Bravo Todeschini, vince il titolo con Bernareggio

La squadra del playmaker lecchese batte Nardò nella finale

Il lecchese protagonista: otto punti e cinque assist di media nelle final eight.

LECCO – Grande soddisfazione per il playmaker lecchese Davide Todeschini. Il giocatore lariano ha vinto ieri la prima edizione della Supercoppa Centenario di Serie B, con la maglia della Vaporart Bernareggio.

Le “final eight” del trofeo – a cui aveva partecipato anche la Missoltino.it Olginate – si sono svolte lo scorso fine settimana a Cento. Nella partita dei quarti la Vaporart non ha avuto nessun problema contro l’Olimpo Basket Alba, chiudendo la partita già alla fine del primo tempo (52-38) e dilatando ulteriormente il punteggio fino al 95-71 finale.

Nella semifinale di sabato sera la Vaporart ha faticato molto di più per avere ragione della Tramarossa Vicenza. I brianzoli hanno toccato il massimo vantaggio (37-16) a metà del primo quarto grazie al canestro di Stefano Laudoni, su assist proprio di Todeschini, ma Vicenza non si è arresa. I veneti hanno recuperato punto su punto e addirittura sorpassato alla fine del terzo quarto con la tripla di Marcello Piccoli. La Vaportart non si scompone e, nella prima metà dell’ultima frazione, riprende il controllo del match e lo chiude col punteggio di 74-69.

La finalissima contro Nardò – che aveva vinto di trenta punti l’altra semifinale contro Rieti – segue lo stesso copione della partita precedente. La Vaporart chiude il primo tempo alla grande (52-39) e traballa nel terzo quarto, con gli avversari che arrivano a un solo possesso di distanza. L”ultima frazione i brianzoli partono di scatto e chiudono senza problemi il match col punteggio di 91-76.

Davide Todeschini ha chiuso le final eight con otto punti e cinque assist di media a partita, tirando un complessivo 5/11 da oltre l’arco dei tre punti.