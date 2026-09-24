Suzuki Rally Cup, i Vitali sul podio al Rally del Lazio

L’equipaggio padre-figlio resta in lotta per il Trofeo

Ora il campionato si decide a Sanremo

CASSINO – Un altro podio per l’equipaggio di Abbadia composto da padre e figlio Vitali, protagonista al Rally del Lazio Cassino, quinto appuntamento della Suzuki Rally Cup 2026, disputato dal 17 al 19 settembre sulle strade della provincia di Frosinone.

Dopo l’ottima prestazione ottenuta al Rally di Alba, sulle strade delle Langhe, l’equipaggio si è presentato al via con l’obiettivo di proseguire la propria rimonta in classifica e continuare a lottare per le posizioni di vertice del Trofeo.

Al Rally del Lazio erano nove gli equipaggi iscritti, tutti al volante delle Suzuki Swift Sport Hybrid equipaggiate con pneumatici Extreme.

La gara è entrata nel vivo nel pomeriggio di venerdì, con cinque prove speciali che hanno subito messo alla prova i concorrenti. Pioggia, fango e l’arrivo del buio hanno reso particolarmente impegnativo il primo confronto con le prove cronometrate.

Per i Vitali il venerdì si è chiuso al quinto posto. A condizionare il risultato è stata soprattutto una scelta di pneumatici rivelatasi poi errata. Una decisione che ha fatto perdere terreno, nonostante un buon avvio: nella prima prova speciale l’equipaggio aveva infatti fatto segnare il secondo tempo.

Il sabato è quindi iniziato con un obiettivo preciso: tornare sul podio. E la risposta è arrivata subito. Nella prima prova speciale della giornata, lunga 29,93 chilometri, il passo dell’equipaggio abbadiese si è dimostrato competitivo, permettendo di recuperare immediatamente due posizioni.

Dal quinto posto si è così passati al terzo, posizione poi mantenuta anche nei successivi 60 chilometri di gara. Una volta conquistato il podio, i Vitali hanno gestito il vantaggio fino all’arrivo, fissato sabato sera nel centro di Cassino.

Ora resta l’ultimo appuntamento della stagione, quello che decreterà il vincitore della Suzuki Rally Cup 2026. La sfida decisiva sarà a Sanremo, in una gara particolarmente impegnativa che si disputa nell’entroterra e che in passato ha ospitato in più occasioni anche il Mondiale Rally.

Per i Vitali, dunque, il terzo posto di Cassino tiene aperta la corsa al Trofeo e rimanda ogni verdetto all’ultimo appuntamento della stagione.