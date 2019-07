Swimrun. Dell’Oro e Carminati hanno vinto il campionato italiano

Il team 3Life ha vinto col tempo di 4h 53′ 42”.

Migliorato il secondo posto dell’edizione 2018.

LECCO –Il Team 3Life, coppia formata da Renato Dell’Oro e Paolo Carminati, si conferma tra le migliori italiane nel swimrun, disciplina dove gli atleti alternano nuoto e corsa, avvalendosi dell’utilizzo di palette e galleggiante.

I due atleti lecchesi sono riusciti nell’impresa di fare meglio dello scorso anno, trasformando il secondo posto del 2018 in una scintillante vittoria.

Il Campionato Italiano di Swimrun si è disputato nei pressi di Bologna, sugli Appennini tosco emiliani, nei pressi del lago Brasimone. Le pessime condizioni metereologiche ha ridotto il numero di partecipanti ma i migliori erano comunque al via, nonostante il percorso reso infido dalla pioggia.

Dell’Oro e Carminati sono partiti subito nel gruppetto dei migliori, passando terzi a metà gara. Nell’ultima parte di percorso i due lecchesi hanno messo il turbo, rimontando le altre due coppie e vincendo col tempo di 4h 53’42”. Dietro al team 3Life si è classificata la coppia Religioso silenzio col tempo di 4h 56′ 44”, mentre i terzi classificati – i Base Running – hanno chiuso poco sopra le cinque ore (5h05′ 58”).

“Una gara molto combattuta – dichiara Dell’Oro – siamo venuti qui per ripetere la bella prestazione dello scorso anno, anche se sapevamo che non sarebbe stato facile. All’inizio c’è stata subito una forte selezione e l’essere rimasti tra i migliori ci ha dato la giusta spinta per dare il 110%. Siamo ovviamente soddisfatti di questo titolo italiano, un buon viatico per i campionati mondiali che si correranno tra qualche settimana. Li disputeremo senza reali ambizioni di classifica, col solo scopo di poter sfidare i migliori atleti di questa affascinante disciplina.”