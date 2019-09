Swimrun. Gran prestazione per Dell’Oro e Carminati ai Mondiali

58° posto finale per i lecchesi

Miglior prestazione di sempre per un team italiano

STOCCOLMA –La coppia lecchese formata da Renato Dell’Oro e Paolo Carminati – conosciuta anche come “Team 3Life Tri Peak” – ha sfidato i migliori atleti nella finale mondiale di Swimrun, sport dove i concorrenti intervallano percorsi a nuoto – con l’ausilio delle palette – e di corsa.

La Ötillö, Swimrun World Championship 2019 si è svolta nei pressi di Stoccolma, lunedì 2 settembre 2019. La “3 Life Tri Peak” era l’unica squadra italiana al via e si presentava forte del titolo italiano conquistato poche settimane fa in Emilia Romagna.

Dell’Oro e Carminati non partivano con ambizioni di vittoria, ma si sono comunque ben comportati. Il loro 10:23:31 è la miglior prestazione di sempre per un team italiano e ha permesso loro di chiudere con un più che dignitoso 58°posto assoluto, su oltre centocinquanta partecipanti.

La vittoria è andata al Team ATG Sport, capace di chiudere la gara in 7:47:48. Sul podio si sono piazzati anche gli AKR Swimrun (7:50:14) e i Sailfish teamBroderna Baver (7:55:10).

“La gara è stata dura, ma non durissima – dichiara Renato Dell’Oro – non avevamo l’assillo del risultato, ma non abbiamo certo fatto i turisti e il miglior tempo di un team italiano è lì a confermarlo. Torniamo a casa soddisfatti, coronando nel migliore dei modi un percorso di sport e amicizia.”