SwimRun. Renato Dell’Oro e Paolo Carminati, ottima gara in Engadina

I lecchesi primi tra gli italiani

23° posto assoluto nella tappa di Coppa del Mondo

LECCO – Renato Dell’Oro e Paolo Carminati si confermano la migliore coppia italiana di Swimrun, o almeno questo è il responso che arriva dalla tappa di Coppa del Mondo Ötillö che si è tenuta domenica 7 luglio in Engadina.

Il percorso svizzero era tutt’altro che semplice, oltre quarantacinque chilometri di gara suddivisi in circa quaranta di corsa e cinque di nuoto, alternati, per un dislivello positivo di oltre 1500 metri.

Dell’Oro e Carminati si sono presentati al via non in perfette condizioni, visto che Paolo ha subito una fastidiosa distorsione nella ricognizione di sabato. Nonostante le ovvie difficoltà, soprattutto nei tratti di discesa tecnici, la coppia lecchese ha dato il massimo e il risultato finale li ha premiati: i lariani hanno chiuso la gara come prima coppia italiana – ventitreesimi assoluti – col tempo di 6:25:07.

La gara è stava vinta dalla coppia svedese formata da Joakim Brunzell e Johan Carlsson col tempo di 5:27:29.

“Siamo molto soddisfatti della nostra prova – dichiara Dell’Oro – e il merito è soprattutto di Paolo. Credo che in pochi avrebbero corso in quelle condizioni, ha fatto una gara incredibile.”

La prossima sfida per Dell’Oro e Carminati sarà quella dei campionati italiani a coppie che si svolgeranno nei pressi di Bologna il 28 luglio 2019, dove partiranno tra i favoriti.