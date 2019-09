Tanti bambini alla festa della Gimar Lecco

Grande partecipazione al Bione per la festa Gimar

“Eventi importanti per il consolidamento dei settore giovanile”

LECCO – Sabato di festa per la Gimar Lecco. Poco prima dell’amichevole della Serie B, i dirigenti della società bluceleste hanno organizzato una leva per reclutare nuovi giocatori per il settore minibasket. La risposta è stata molto positiva, con circa una trentina di bambini coinvolti.

La leva ha coinvolto bambini nati tra il 2009 e il 2013. Alle ore 15.00 sono scesi sul parquet del Centro Sportivo del Bione i più piccoli, nati tra il 2011 e il 2013. Un’ora dopo è stato il turno dei bambini di quarta e quinta elementare.

Alla fine delle due ore la società lecchese ha offerto una gustosa merenda a tutti, grazie alla preziosa collaborazione di diversi genitori volenterosi.

“Sono molto soddisfatto di questo pomeriggio di gioco e sport – dichiara il nuovo responsabile del settore giovanile Adriano Silvestri – è da eventi come questi che partirà il nuovo progetto per il consolidamento del settore giovanile, cercando di ampliare il più possibile il numero di piccoli atleti che faranno il minibasket con noi.”

Il minibasket della società lecchese inizierà i nuovi corsi a partire da settimana prossima, in concomitanza dell’inizio della scuola. Per eventuali informazioni si può controllare la pagina facebook della società lecchese o chiedere ad Adriano, chiamando il numero 348.53.02.166.