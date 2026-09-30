Team Alba Orobia Biassono, trionfi su strada e MTB nel weekend

Matteini vince la cronometro di Alzate Brianza, Tetoldini si impone nel Trofeo Tavana e Longo conquista il Ghisallo

ROBBIATE – Tre vittorie in due giorni, cinque piazzamenti sul podio e un successo di società nella MTB. È il bilancio del fine settimana dell’Alba Orobia Biassono, protagonista su più fronti con i propri giovani atleti, dalla strada alla mountain bike.

Il weekend è iniziato sabato 26 settembre con la cronometro di Alzate Brianza, riservata alla categoria Allievi. A conquistare il successo è stato Samuele Matteini, autore di una prova impeccabile contro il tempo. Sul podio è salito anche Riccardo Longo, terzo classificato, mentre Davide Grigi ha chiuso la gara al settimo posto.

Domenica è arrivato il secondo successo al 49° Trofeo Sergio Andrea Tavana, in provincia di Brescia. A firmare una doppietta per il Team sono stati Andrea Tetoldini, primo al traguardo, e ancora Samuele Matteini, secondo.

Il terzo sigillo del weekend è arrivato invece al Memorial Frigerio Brenna Conti Vaiati, con arrivo sulla salita del Ghisallo, uno dei luoghi simbolo del ciclismo. A imporsi, al fotofinish, è stato Riccardo Longo.

Un fine settimana che ha quindi portato tre vittorie e cinque piazzamenti tra i primi tre, con diversi atleti del Team protagonisti nelle rispettive competizioni. Un risultato costruito anche attraverso il lavoro di squadra e la collaborazione tra i corridori, che hanno corso mettendosi a disposizione del gruppo.

Ma il fine settimana dell’Alba Orobia Biassono ha regalato soddisfazioni anche nel settore Giovanissimi MTB, con i giovani bikers del team protagonisti a Grosio, in provincia di Sondrio, nell’ultima prova del circuito dell’Assobike.

Per la società è arrivata la vittoria nella classifica di società, costruita attraverso due vittorie di categoria, tre secondi posti e una medaglia di bronzo. A livello individuale, i successi sono stati conquistati da Samuele Giordano nella categoria G2, Ettore Riva nella G3 e Valentino Giovanni Casiraghi nella G6.

La gara di Grosio è stata anche l’occasione per salutare i ragazzi della categoria G6, che hanno concluso il loro percorso nei Giovanissimi. Dal prossimo anno, a 13 anni, entreranno infatti nella categoria agonistica degli Esordienti del primo anno.

Un weekend che conferma la presenza dell’Alba Orobia Biassono su più discipline e categorie, con i risultati individuali accompagnati dai successi di squadra.