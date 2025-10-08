Team Alba Orobia Bike Robbiate: si chiude la stagione 2025 con podi e soddisfazioni

Successi su strada e in MTB per i giovani atleti robbiatesi nelle gare del Baby Challenger Lariano e del Memorial Nonna Bepina

Tripletta G5 su strada a Faloppio, vittoria di Chloe Galbiati, secondo posto di Claudio Pizzato in MTB a Gorlago e ottime prestazioni degli altri giovani atleti

ROBBIATE – Si chiude la stagione 2025 per gli atleti del Team Alba Orobia Bike Robbiate, impegnati sia nelle gare su strada sia in mountain bike.

A Faloppio (Como) si è disputata la prova del circuito Baby Challenger Lariano per Giovanissimi (7/12 anni), valida per il Trofeo Memorial Piercarlo Mascetti. La giornata è stata straordinaria per il team robbiatese nella categoria G5 (11 anni), con una tripletta che ha dominato il podio: sul gradino più alto sale Valentino Casiraghi, seguito dai compagni di squadra Gabriele Passoni e Lorenzo Vitale. 23° Mathias Valsecchi.

Successo anche per Chloe Galbiati nella gara delle G4 (10 anni), mentre Ivan Parlato si piazza dodicesimo tra i maschi. Buone prove anche per Ruggero Valtolina, sesto nella categoria G3 (9 anni), e Alessio Parlato, dodicesimo nei G2 (8 anni).

Spostandosi sulla MTB, gli atleti del team sono stati protagonisti del cross country nazionale Memorial Nonna Bepina a Gorlago (Bergamo), prova valida per il Trofeo Lombardia e il Bg Cup.

Negli Esordienti del I anno (13 anni), Alex Galbiati chiude al 39° posto. Tra gli Esordienti II anno (14 anni), spicca Claudio Pizzato, secondo classificato dopo una gara combattuta fino all’ultimo metro. Buona prestazione anche per Raffaele Doniselli, nono, mentre Andrea Benatti chiude diciannovesimo.

Tra gli Allievi del I anno (15 anni), Gabriele Bonfanti si piazza ventesimo.

Infine, nella gara Juniores (17/18 anni), Gabriele Tinti ha lottato a lungo per il podio, rimanendo in terza posizione fino a quando un problema meccanico lo ha rallentato: il biker brianzolo chiude comunque in nona posizione. 21° Samuele Fumagalli.

Con questi risultati, il Team Alba Orobia Bike Robbiate saluta la stagione 2025 con numerose soddisfazioni e prestazioni di rilievo nelle categorie giovanili sia su strada che in MTB.