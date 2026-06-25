Team BMX Garlate da applausi: otto podi e secondo posto tra le società nel Regionale

La squadra lecchese brilla a Vigevano nella prova del Campionato Regionale Lombardia BMX

Cinque secondi posti, tre terzi posti e numerosi piazzamenti nelle finali

GARLATE – Una giornata da incorniciare per il Team BMX Garlate, protagonista al Campionato Regionale Lombardia BMX disputato a Vigevano nell’ambito del terzo Memorial Manuel Volpi. La formazione lecchese ha conquistato ben otto podi complessivi, accompagnati da numerosi piazzamenti di rilievo, ottenendo il prestigioso secondo posto nella classifica finale per società.

A rompere il ghiaccio sono stati i più giovani. Nella categoria G1 (7 anni) Giulio Tavola ha conquistato uno splendido secondo posto, mentre Martin Motta ha chiuso sesto. In G2 (8 anni) Samuele Sancassani ha terminato la finale in ottava posizione. Ottima prova anche per Ryan Motta, secondo classificato in G3 (9 anni), con Samuele Marcon che ha concluso al quinto posto.

Sfiorato il podio nella categoria G4 (10 anni) da Mattia Accusato, quarto al traguardo. Identico piazzamento per Leonardo Martis nella G5 (11 anni), mentre Amelia Radaelli ha chiuso ottava.

Numerosa e competitiva la rappresentanza in G6 (12 anni), dove Mattia Morello ha ottenuto il quinto posto e Davide Gatti l’ottavo. Pietro Tavola ha invece conquistato il terzo posto nella Finale B. Buone prestazioni anche per Gabriele Cattaneo, arrivato fino alle semifinali, e per Filip Saganiak ed Edoardo Panza nelle manche eliminatorie.

Risultati importanti anche nelle categorie Cruiser. Giorgio Valsecchi ha centrato il quarto posto nella Cruiser 17-24, mentre Marco Motta è salito sul podio conquistando il terzo posto nella Cruiser 40-49.

Tra gli Esordienti del primo anno (13 anni), Logan Brioschi ha terminato la propria gara al settimo posto. Negli Esordienti del secondo anno (14 anni) è arrivato un altro podio grazie al terzo posto di Marco Balestrazzi. Positive anche le prove di Francesco Caslini e Ian Valsecchi, entrambi capaci di superare le batterie eliminatorie.

Grande soddisfazione nella categoria Allievi (15-16 anni), dove Tommaso Bravi ha conquistato un eccellente secondo posto. Alle sue spalle ottime prestazioni anche per Matteo Raccagni, quinto, e Aronne Tami, settimo. Hanno raggiunto le semifinali anche Carlo Colombo, Riccardo Cornaggia e Giacomo Testa.

Tra i Master 17+ è arrivato un altro argento grazie ad Alex Gilardi, mentre Giovanni Caslini ha concluso sesto. A completare il bottino di giornata ci ha pensato Davide Cattaneo, terzo nella categoria Junior (17-18 anni) al termine di una gara combattuta.

Il bilancio finale parla di cinque secondi posti, tre terzi posti e numerosi ingressi nelle finali. Risultati che hanno permesso al Team BMX Garlate di conquistare il titolo di seconda società classificata nel Campionato Regionale Lombardia BMX 2026.

Un riconoscimento prestigioso che premia il lavoro svolto durante tutta la stagione e conferma la crescita costante della società lecchese, sostenuta quotidianamente dall’impegno di atleti, tecnici e famiglie.