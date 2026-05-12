Team PratoGrande protagonista a Milano e Monza: pioggia di medaglie tra nuoto e artistico

Esordienti protagonisti alla Hero Swimming Cup di Milano e grandi risultati nel nuoto artistico UISP a Monza dall’8 al 10 maggio

GARLATE – Il Team PratoGrande Nuoto apre la stagione in vasca lunga con risultati di rilievo alla Hero Swimming Cup disputata a Milano, nella cornice dell’Aquamore Bocconi Sport Center. Gli Esordienti A e B della società hanno affrontato la prima prova stagionale nei 50 metri ottenendo riscontri positivi sia sul piano cronometrico sia nei piazzamenti.

Il bilancio della giornata parla di una medaglia d’argento conquistata da Gabriel Giani nei 200 rana e di due bronzi arrivati ancora con Gabriel Giani nei 100 rana e con Martina Viganò nei 100 stile libero.

Buoni risultati anche nelle finali dei 50 stile libero, riservate ai migliori dieci tempi registrati nei 100 stile. A qualificarsi per l’atto conclusivo sono stati Martina Viganò, Pietro Papini e Gabriel Giani.

A confermare il momento positivo del gruppo è soprattutto il dato legato ai tempi personali: gli atleti del Team PratoGrande Nuoto hanno infatti centrato 21 record personali su 21 gare disputate, segnale della crescita della squadra e del lavoro svolto durante gli allenamenti.

A contribuire alla trasferta milanese sono stati anche Asia Anghileri, Guglielmo Colombo, Nicolò Ghigliotti, Massimiliano Sebastiani ed Ermina Vicol. Per la società l’attenzione si sposta ora sul prossimo appuntamento in programma a Seregno sabato 23 e domenica 24 maggio 2026.

Weekend ricco di medaglie e piazzamenti importanti anche per il settore di nuoto artistico della PratoGrande Sport SSD, impegnato nella competizione UISP andata in scena alla piscina Pia Grande di Monza dall’8 al 10 maggio. La manifestazione ha coinvolto 1490 atlete, 770 balletti e 46 società provenienti da Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

La prima giornata di gare ha portato subito risultati significativi nelle categorie Esordienti C e B. Francesca Crisci ha conquistato l’argento nel solo Esordienti C3, mentre Nicole Gaddi ha chiuso al terzo posto nel solo Esordienti C2. Medaglia d’argento anche per il doppio C2 formato da Sofia Iuga e Cloe Acunzo, con Nicole Gaddi e Giulia Pronesti fermatesi ai piedi del podio con il quarto posto.

Nella categoria B sono arrivati l’argento di Aurora Corti nel solo B2 e l’oro nel doppio B insieme a Beatrice Manzoni. Seconda posizione anche per il trio composto da Beatrice Dell’Oro, Stella Vassena e Martina Palmiero.

Prestazione vincente per la squadra C, salita sul gradino più alto del podio grazie alle prove di Cloe Acunzo, Francesca Crisci, Sofia Iuga, Carenini, Sacchi, Oliveri Giorgia, Garda Samantha e Francesca Figini. Argento invece per la squadra B composta da Nicole Gaddi, Beatrice Manzoni, Martina Palmiero, Soffritti, Beatrice Dell’Oro, Stella Vassena, Pronesti e Aurora Corti.

Indicazioni positive anche dal settore Propedeutica alla prima gara della stagione. Gaia Faccin ha ottenuto il quarto posto su 12 partecipanti nel solo new entry, stesso piazzamento per il trio formato da Chiara De Gasperi, Fabiana Accarino e Lucia Pozzoni. Quinta posizione invece per il doppio composto da Gaia Faccin e Martina Colombo.

Nella giornata di sabato è arrivato anche il terzo posto nella categoria Propedeutica Trio Ragazze New Entry per Arianna Visentin, Aurora Frassoni e Alice Corti.

Sabato 9 maggio sono proseguiti i piazzamenti sul podio con l’argento conquistato nel doppio Ragazze dalle sorelle Giulia e Chiara Vimercati, mentre Marica Pasini ha chiuso al settimo posto nel solo Ragazze su 22 partecipanti.

Bronzo per la squadra Ragazze composta da Giulia e Chiara Vimercati, Marica Pasini, Sara Gerosa, Leila Pandiani, Aurora Vercesi, Martina Cordioli e Alessia Tiozzo. Nel doppio Esordienti A è arrivato l’argento per Cloe Acunzo e Gaia Tocchetti, mentre Azzurra Pronesti e Ludovica Vassena hanno conquistato il bronzo.

Secondo posto anche per la squadra A composta da Azzurra Pronesti, Ludovica Vassena, Gaia Tocchetti, Linda Acunzo, Carolina Toma, Alice Dabinovic, Matilde Cosi e Giorgia Alfinito.

La giornata conclusiva di domenica 10 maggio ha regalato altri successi alla società. Emma Ratti ha conquistato l’oro nel singolo categoria Juniores, seguita dal primo posto ottenuto nel doppio Junior da Alice Gandolfi e Matilde Pirovano.

Bronzo per il trio Junior composto da Arianna Zerbin, Nicole Burini e Silvia Zerbin, mentre la squadra Junior 1 ha chiuso al quinto posto.

A completare il medagliere sono arrivati altri due ori grazie a Marinella Ferrari e al trio Junior 3 formato da Marisa Rovagnati, Francesca Scaramella e Maddalena Toppi, al termine di un fine settimana che ha confermato la crescita tecnica e i risultati del gruppo PratoGrande Sport SSD.