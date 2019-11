Tennis Club Lecco. Sarà Vicenza l’avversaria per la conquista della Serie A

Battuta la Coopesaro (4-0)

Domenica prossima l’esordio in Veneto

LECCO – Da domenica scorsa la formazione di Serie A2 del Tennis Club Lecco sa quale sarà l’avversaria contro cui si contenderà un posto per la massima serie, ossia il Circolo Tennis Comunali Vicenza.

La formazione veneta, che giocava sul “campo amico”, ha spazzato via con un secco 4-0 la squadra marchigiana della Coopesaro, lasciando solo due set agli avversari.

Coach Adamo Panzeri commenta così la vittoria vicentina. “Mi aspettavo una partita molto più combattuta tra Vicenza e Pesaro, ma ai marchigiani mancava il numero uno. I nostri futuri avversari sono una squadra fortissima, possono schierare lo spagnolo Martinez Portero, classificato attorno ai duecento al mondo. Il secondo è Marco Speronello, uno dei 2.1 più forti d’Italia. Il terzo e il quarto sono Bosio e Peruffo, due giovani in orbita federale. Noi siamo tranquilli, sappiamo di avere una grande opportunità. Nei prossimi giorni cercheremo di preparare le singole partite, i nostro ragazzi sono in forma e non vediamo l’ora di essere in campo.”

Le due squadre si sono già affrontate sui campi veneti, con la vittoria del Circolo Tennis Comunali. “Lo scorso anno abbiamo perso a Vicenza, ma da lì è svoltata la nostra stagione. Abbiamo voglia di rivincita. L’obiettivo è fare un buon risultato là e giocarci in casa la possibilità di essere promossi, un risultato che avrebbe dello strepitoso.”

La prima sfida si giocherà domenica 1 dicembre sui campi di via Monte Zebio, Vicenza. Il ritorno la settimana successiva, al Tennis Club Lecco.