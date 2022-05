Tennis Club Lecco, tante le novità nei prossimi mesi

Nuovo campo da Paddle, il Pickleball e tanto altro

Il 22 maggio la squadra di Serie B1 sarà in campo, obiettivo play-off

LECCO – Tanta “carne al fuoco” nella conferenza che i dirigenti del Tennis Club Lecco hanno organizzato mercoledì 11 maggio, alla presenza del sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e dell’assessore all’educazione e allo sport Emanuele Torri. Le novità principali sono la ristrutturazione dei quadri dirigenziali, l’investimento nei nuovi sport di racchetta – Paddle e Pickball – e l’imminente inizio del campionato di serie B1, con l’obiettivo minimo di centrare i play- off.

L’assessore Torri ha ringraziato i dirigenti del Tennis Club per l’impegno messo. “Ogni volta che organizziamo degli eventi che abbiano per tema l’educazione rispondono sempre presente – dichiara – prossimamente ci sarà un nuovo progetto di “sport e inclusione” col Politecnico di Milano e il Tennis Club Lecco sarà tra le quattro società sportive coinvolte. Questo è un luogo importante dal punto di vista educativo, per la passione che ci mettono, e di questo li ringrazio”.

Il dirigente Paolo Arco ha poi introdotto Pietro Sala, nuovo direttore sportivo della società bluceleste. Sala avrà il compito di curare la scuola tennis, la futura scuola Paddle e i rapporti con la FIP, con l’obiettivo di trasformare il circolo in una “Top school”. Tra le competenze annoverate da Sala anche una lunga collaborazione col maestro Roberto Lombardi e il titolo di maestro nazionale di Paddle, sport che ha praticato prima come giocatore e insegnato nelle vesti di allenatore.

Proprio il Paddle è stato uno degli argomenti di discussione. I dirigenti del circolo cittadino si stanno spostando sempre di più verso una diversificazione dell’offerta. Il campo 6 verrà trasformato in un campo di Paddle al coperto, dando la possibilità ai dirigenti lecchesi di poter organizzare eventi e tornei. L’altra novità sportiva è il Pickleball, un mix tra tennis e paddle.

“Ho scoperto questo sport qualche mese fa, parlando con un mio amico medico – dichiara il presidente Maurizio Faravelli – quattro di noi sono andati a frequentare il corso a Bologna, dal 7 al 9 aprile. É uno sport relativamente nuovo in Italia, ma negli USA conta circa 4 milioni di partecipanti”.

Per chi volesse provare il Pickleball, domenica 15 maggio il circolo organizzerà un Open Day di prova gratuita dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Per chiudere, Paolo Arco ha presentato la formazione di Serie B1 che il 22 maggio esordirà contro Arezzo. Alla conferenza erano presenti due giocatori, Christian Giudici e Ottaviano Martini. “L’obiettivo è quello di divertirci, dando tutto sul campo – dichiara Martini – quello che otterremo dipenderà ce lo dirà il campo, soprattutto quello amico di casa”.