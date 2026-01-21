Tennis. Coppa Davis e Billie Jean King Cup in esposizione al Tennis Club Lecco

Esposte nella club house del circolo lecchese

La coppe resteranno fino a mercoledì 21 gennaio

LECCO – A partire da questo pomeriggio tutti gli appassionati di tennis, e non, lecchesi potranno vedere da vicino i due trofei più importanti a livello mondiale per quanto riguarda il tennis delle nazionali: la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup.

L’esposizione sarà aperta questa sera fino alle 22 e domani, mercoledì 21 gennaio, dalle 10 alle 22.

A partire da giovedì i due trofei partiranno per la prossima tappa del cosiddetto “Trophy tour 2026”, un tour che toccherà venti regioni in oltre cento tappe, tra circoli tennistici e luoghi di interesse nazionale.

“Sono orgogliosa di poter mostrare a tutti i due trofei più importanti del tennis mondiale, maschile e femminile – dichiara Verdiana Verardi, responsabile della scuola tennis del circolo cittadino – la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup sono importanti perché hanno una storicità che parte da molto lontano e fortunatamente negli ultimi anni siamo i dominatori di entrambe le competizioni”.

Verardi non manca poi di ringraziare la Federazione Italiana Tennis e Padel e il Comitato Regionale Lombardo per l’onore di aver potuto ospitare due trofei così prestigiosi.

La Coppa Davis è il principale trofeo per il tennis maschile a squadre. L’Italia ha vinto le ultime tre edizioni di fila, dopo averne conquistata solo una nella sua secolare esistenza. Negli ultimi due anni le tenniste azzurre hanno vinto la Billie Jean Cup, l’equivalente femminile.