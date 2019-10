Tennis. Il TC Lecco espugna il campo di Trento

Prima vittoria esterna in Serie A2

I doppi decisivi per la formazione bluceleste

TRENTO – Ennesima rimonta per il Tennis Club Lecco. Sotto per 1-2 contro il Club Tennis Trento, la squadra del capitano Adamo Panzeri ribalta la sfida come una frittata e vince col punteggio di 4-2.

L’inizio per i blucelesti è subito in salita, con Padrer che batte in tre set il nostro Ottaviano Martini (2-6 6-4 0-6). Jonata Vitari impatta subito, ma la scoppola subita da Lorenzo Frigerio contro Boluda-Purkiss (0-6 1-6) manda Trento a un passo dal punto del pareggio.

Giacomo Oradini salva tutto vincendo al tie break del terzo set, impattando la serie.

La differenza l’hanno fatta i due doppi, giocati con grandissima grinta. Se le vittoria del duo Pozzi/ Frigerio è stata piuttosto semplice – due veloci set! – quella di Martini e Oradini non è stata scontata, vinta 10-7 al tie break del terzo set.

“Prima vittoria in trasferta in A2 per noi, siamo veramente soddisfatti. Grande gruppo, grande tifo e grande regalo di compleanno per il nostro presidente – ha dichiarato il capitano Adamo Panzeri – venerdì giocheremo contro Roma, dobbiamo cogliere l’opportunità di vincere e vogliamo il primo posto del girone.”

CLUB TENNIS TRENTO – TENNIS CLUB LECCO 2-4



Prader – Martini 6-2 4-6 6-0

Vitari – Endrizzi 6-1 2-6 6-3

Boluda-Purkiss – Frigerio 6-0 6-1

Oradini – Candioli 7-6 4-6 7-6

Frigerio/Pozzi – Endrizzi/Candioli 6-2 6-0

Martini/Oradini – Prader/Boluda-Purkiss 4-6 6-4 10-7