Tennis. Il Tennis Club Lecco sconfitto da Bassano del Grappa

I lecchesi cedono solo all’ultimo super tie-break

Ottima prestazione del 18enne Vola, imbattuto

LECCO – Non basta il cuore al Tennis Club Lecco per avere ragione del ST Bassano del Grappa. I lecchesi lottano fino al super tie-break del secondo doppio ma, alla fine, devono cedere la vittoria col punteggio di 4-2.

Bassano schiera una squadra impressionante, con quattro atleti di categoria 2.3. Il capitano Adamo Panzeri risponde con Davide Pozzi e Tommaso Vola (2.4), Cristian Giudici e Filippo Valsecchi (2.5), con Ottaviano Martini tenuto solo per il doppio.

Bassano scappa via con tre successi nei primi tre match ed è solo il diciottenne Vola a portare un punto tra i singolaristi.

Sotto 3-1, ancora Vola – in coppia con Martini – segna il punto del 3-2 battendo in doppio i veneti Dal Zotto/Hampel in due set. Il match decisivo si trascina al terzo e decisivo set, con Pozzi e Valsecchi che sognano il meritato pareggio. L’esperienza del duo Salviato/Gabrieli ha però la meglio nel decisivo super tie-break, vinto col punteggio di 7-10.

“Un risultato amaro, dopo una prestazione ottima dei miei ragazzi. Sapevamo che loro erano forti e il nostro obiettivo era quello di restare positivi e non mollare mai, ed è quello che abbiamo fatto – dichiara il capitano Panzeri – avremmo meritato almeno il pareggio, ma accettiamo il risultato con serenità, consci della grande prestazione fatta dai nostri ragazzi”.

TENNIS CLUB LECCO – ST BASSANO DEL GRAPPA 2-4

Salviato – VALSECCHI 6-4 7-6

Hampel – POZZI 7-6 4-6 6-4

Gabrieli – GIUDICI 6-3 6-3

VOLA – Dal Zotto 6-4 6-1

VOLA/MARTINI – Dal Zotto/Hampel 6-3 6-2

Salviato/Gabrieli – POZZI/VALSECCHI 2-6 7-6 7-10