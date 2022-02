Tennis. Inizio di stagione difficile per Davide Pozzi

Penalizzato dal meteo in Tunisia e Brasile

“Devo ritrovare il mio ritmo di gioco” dichiara il tennista lecchese

LECCO – Il doppista lecchese Davide Pozzi ha avuto un inizio di stagione piuttosto sfortunato, spesso non per colpa sua. Dopo il torneo in Tunisia, giocato in un clima gelido, il tennista del Tennis Club Lecco ha provato a varcare l’oceano, ma anche lì il meteo non lo ha favorito. Nell’ITF di Recife (Brasile) la pioggia non ha dato tregua ai giocatori, tanto da portare l’organizzazione a spostare il torneo al chiuso – con trasferte quotidiane di due ore – e annullare il torneo di doppio.

Pozzi, col suo compagno Marco Brugnerotto, è ripartito questa settimana dalla Repubblica Dominicana. Al primo turno i due italiani si sono trovati contro la forte coppia svizzera formata da Mirko Martinez e Damien Wenger, perdendo col punteggio di 6-3 4-6 10-12, non capitalizzando un paio di match point nel decisivo terzo set.

“Era una partita tosta, con due avversari di un livello che di solito in un 15k trovi in semifinale o finale. A inizio stagione però ci sono pochi tornei e il livello è inevitabilmente più alto – dichiara Pozzi – Per quanto mi riguarda erano dieci giorni che non giocavo e avevo bisogno di trovare ritmo. Abbiamo giocato bene, sprecando anche due match point; sono comunque contento, ci è mancato solo il risultato”.

Per quanto riguarda le prossime settimane, l’obiettivo è quello di giocare il più possibile. “Sto cercando di organizzarmi per giocare più partite possibili senza rientrare, voglio ritrovare un buon ritmo di gioco”.