Tennis. Sala e Bonacina prenderanno il posto di Adamo Panzeri

Pietro Sala nuovo responsabile della scuola tennis

Luca “Tato” Bonacina sarà il capitano della squadra di serie B1

LECCO – Tra una decina di giorni il contratto di Adamo Panzeri con il Tennis Club Lecco scadrà e, per volontà dell’ormai ex responsabile della scuola tennis del circolo di via Cantarelli ed ex capitano della formazione di B1, non sarà rinnovato.

Panzeri ha citato la “mancata condivisione degli stessi obiettivi” come motivo scatenante dell’addio, dopo dieci anni di permanenza a Lecco.

La dirigenza del Tennis Club ha scelto di dividere i ruoli di Panzeri, affidandoli a due persone distinte. Il nuovo responsabile della scuola tennis sarà Pietro Sala; annunciato pochi giorni fa come direttore sportivo – con compiti prettamente burocratici – Sala dovrà tornare al suo vecchio ruolo, occupato per diversi anni in varie società del milanese, oltre che mettere le basi per la futura scuola Paddle.

“Io sono un amante delle sfide – dichiara Sala – questo è un lavoro che ho sempre fatto e sarà molto stimolante tornare a farlo in un posto magnifico come il Tennis Club Lecco”

Il ruolo di capitano della formazione di Serie B1, che esordirà domenica prossima contro Arezzo, sarà Luca “Tato” Bonacina. A lui il compito di guidare la squadra bluceleste verso i play-off, obiettivo possibile per i tennisti lecchesi.