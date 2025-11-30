Tennis Serie A2. TC Lecco, respinta Brindisi

Netta vittoria per 5-1 contro i pugliesi

Settimana prossima la sfida contro EUR per non retrocedere

LECCO – Resta solo un match al Tennis Club Lecco per garantirsi la permanenza nel campionato di Serie A2 anche il prossimo anno. Dopo aver battuto oggi senza troppi patemi il CT Brindisi, sarà il Centro Tennis Eur l’ultimo ostacolo per i blucelesti.

Rispetto alla settimana scorsa, questa volta erano i lecchesi ad avere il vantaggio del fattore campo, sia a livello di luogo di gioco, che di superficie. L’inizio è stato stratosferico, con Ottaviano Martini e Alex Garcia che hanno concesso due game in totale in altrettante partite. Il terzo punto del singolare l’ha portato Tommaso Vola, il primo per Brindisi il numero uno Brigida contro un acciaccato Manuel Pace.

Serve vincere almeno un doppio per garantirsi il passaggio del turno e i lecchesi ne vincono due, entrambi col punteggio di 6-3 6-1.

“Innanzitutto devo fare i complimenti a Manuel, nonostante fosse mezzo infortunato ha giocato, dimostrando grande attaccamento alla squadra – dichiara il capitano Luca Bonacina – avevamo ipotizzato di essere 3-1 dopo i singolari e così è stato. Sicuramente la sfida contro Eur di settimana prossima sarà più dura di quella di oggi, vedremo di arrivare pronti.

T.C. LECCO – C.T BRINDISI 5-1

SINGOLARI

MARTINI – Tarlo 6-0 6-0

SANCHEZ – De Vincenti 6-2 6-0

VOLA – Giangrande 6-2 6-3

Brigida – PACE 6-3 7-6

DOPPI

MARTINI/GIUDICI – Tarlo/De Vincenti 6-3 6-1

VOLA/GARCIA – Brigida/Giangrande 6-3 6-1